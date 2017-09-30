ختام ناجح لبطولة «أم الإمارات» لجو جيتسو السيدات

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس الجولة الأولى من النسخة الثانية لبطولة أم الإمارات لجو جيتسو السيدات، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، حيث شهدت البطولة مشاركة كبيرة للاعبات إماراتيات من شتى أنحاء الدولة، على صالة «آيبيك أرينا» بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وقدمت اللاعبات المشاركات أداءً متميزاً، يعكس الخبرة التي اكتسبنها منذ انطلاق النسخة الأولى من البطولة الموسم الماضي، خاصة مع وجود عدد من اللاعبات اللاتي حققن نجاحاً كبيراً وانتزعن ميداليات ملونة خلال البطولات الدولية المنعقدة مؤخراً، ومنها البطولة الآسيوية الثانية في فيتنام والبطولة الآسيوية الخامسة في تركمانستان.

وشهدت المنافسات إقبالاً جماهيرياً واسعاً من السيدات اللاتي قدمن لتشجيع اللاعبات المتميزات، الأمر الذي يعكس الحضور الكبير لرياضة الجو جيتسو بين مختلف فئات المجتمع والمهتمين من السيدات.

وتوجهت سميرة الرميثي، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، بالشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمها المستمر لمثل هذه الفعاليات الرياضية، قائلة: يغمرنا شعور بالفخر والسعادة لرعاية سموها لهذه البطولة المرموقة، الأمر الذي يؤكد الاهتمام بتنمية وتنشئة جيل من الرياضيات الإماراتيات القويات ويرسخ ثقافة الرياضة لدى الأجيال الصاعدة.