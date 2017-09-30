روما (أ ف ب)

تشهد المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي نهاية الأسبوع الحالي قمتين، تجمع الأولى يوفنتوس بطل المسابقة في المواسم الستة الأخيرة ومضيفه أتالانتا، ويلتقي في الثانية ميلان مع روما وصيف البطل.

وأهمية هاتين القمتين تنبع من كونهما تأتيان بعد أيام قليلة من مشاركة الفرق الأربعة في الجولة الثانية من المسابقتين الأوروبيتين دوري الأبطال ويوروبا ليج.

ويحل يوفنتوس غدا، بعد خمسة أيام من تجميد نشاط رئيسه اندريا انييلي لمدة عام، ضيفا على أتالانتا خامس الموسم الماضي بعد فوزه الصعب والمتأخر الأربعاء على أولمبياكوس اليوناني بهدفين للأرجنتيني جونزالو هيجواين والكرواتي ماريو ماندزوكيتش وتعويض سقوطه الكبير في الجولة الأولى أمام برشلونة الإسباني صفر-3 وهو وصيف بطل النسخة الأخيرة.

وكان الاتحاد الايطالي أوقف انييلي وغرمه بمبلغ 20 ألف يورو والنادي بمبلغ 300 ألف يورو لتورطه مع ثلاثة آخرين في قضية بيع بطاقة دخول إلى الملعب، لمجموعات متطرفة من «الالترا» باعوها بدورهم باثمان باهظة.