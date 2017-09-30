الخطة في يدي !

دبي (الاتحاد)

المزعجون يلاحقون بيب جوارديولا في كل مكان، والهدف التقاط صورة له، هذا ما حدث عقب نهاية الحصة التدريبية لمان سيتي قبل مواجهته المرتقبة أمام تشيلسي، فقد ظهر المدرب الإسباني ممسكاً في يده بـ«لوحة الخطة» التي تحوي أسرار التكتيك الذي سيواجه به «البلوز» في موقعة ستامفورد بريدج، وبدا بيب منزعجاً من ملاحقة «الباباراتزي»، وهم مجموعة من المحترفين الذين يطاردون المشاهير من أجل التقاط بعض الصور لهم، ثم توزيعها على الصحف مقابل مبالغ مالية كبيرة.

الباباراتزي «يشتهرون بالبحث عن الصور المثيرة وغير التقليدية، وهي ظاهرة لا يجد جوارديولا شبيهاً لها في بلده إسبانيا، ولكنه قد يواجه بعض المعاناة مع جنون الإنجليز بمثل هذه الأشياء، فقد حرصت الصحافة اللندنية على نشر صورة «بيب» ممسكاً بلوحة الخطة، وأشارت صحيفة «دايلي ميل» إلى أن هذا المشهد يؤكد أن المدير الفني لمان سيتي ليس مجرد مدرب يقوم بدوره في ساحات التدريب أو أثناء المباريات، بل إنه يحمل سيتي معه إلى المنزل، في إشارة إلى أنه يتمتع بأعلى درجات الشغف، ولا يتوقف لحظة عن العمل.