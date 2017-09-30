تشيلسي والسيتي.. «قمة الكبار»!

محمد حامد (دبي)

يترقب الملايين من عشاق البريميرليج والكرة العالمية موقعة كروية جديدة واعدة بالإثارة بين عاصمة الضباب ومدينة مانشستر، قمة تخطف الأنظار بالنظر إلى أن القيمة السوقية لنجومها تتجاوز المليار و200 مليون يورو، حيث يسعى تشيلسي اللندني في معقله وبين جماهيره لتقديم أوراق اعتماده للدفاع عن اللقب، صحيح أنه تغلب على توتنهام في الجولة الثانية، إلا أن تحدي اليوم يظل الأقوى والأصعب، ويملك «البلوز» 13 نقطة من 6 مباريات جعلته يستقر ثالثاً في جدول الترتيب.

بدوره يتطلع مان سيتي «المتوهج» لاختبار حظوظه في البقاء منافساً على اللقب، فهو المتصدر برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف عن جاره مان يونايتد، وفي حال نجح «البلو مون» في التفوق على «البلوز» في ستامفورد بريدج، فسوف يكون الطريق ممهداً أمامه لمواصلة المشوار حتى نهايته بثقة مطلقة.

قمة المرحلة السابعة للبريميرليج تشهد تحدياً من نوع خاص للمدرب الإيطالي أنتونيو كونتي الذي توج باللقب الموسم الماضي بأفضلية عدم المشاركة في دوري الأبطال، وتجنب الإرهاق الذي يصيب الأندية التي تخوض معركة «البريميرليج» و«الشامبيونزليج» في موسم واحد، ولم يتردد كونتي في التعبير عن تخوفه من تأثير الإرهاق على فريقه، منوهاً إلى أن سيتي يتمتع بأفضلية خوض مباراته القارية الثلاثاء، والتي فاز بها على شاختار الأوكراني، فيما خاض تشيلسي خارج معقلة معركة «كسر عظم» أمام أتلتيكو مدريد الأربعاء الماضي، وقد نجح كل منهما في تحقيق الفوز على المستوى القاري، ليتفرغا للتحدي المحلي.

رداً على شكوى كونتي من عدم حصول فريقه على الراحة الكافية قبل مواجهة مان سيتي اليوم، قال مارتن كيون لاعب آرسنال السابق، ومحلل «بي بي سي» الحالي: «يجب أن يلتزم كونتي الصمت، فقد خاض بطولة الدوري الموسم الماضي، وفاز باللقب دون أي ارتباط بدوري الأبطال، لم يكن لديه عائق في طريق الفوز بالبريميرليج، ليس من المعقول أبداً أن يشتكي كونتي الآن، فهو يشارك قارياً لأنه البطل محلياً، لا أدري لماذا لا يتذكر كونتي أن المباراة سوف تقام بين جماهيره، ما أعلمه أن البطل لا يشتكي أبداً».