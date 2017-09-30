الوصل يضم سالم عبد الله

وليد فاروق (دبي)

تعاقد الوصل مع سالم عبدالله، حارس شباب أهلي دبي، في صفقة انتقال حر، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية 2 أكتوبر المقبل، واستمرت المفاوضات بين النادي والحارس على مدار الأيام الماضية، في ظل رغبة «الفهود» لتدعيم صفوفه، بعد إصابة يوسف الزعابي في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، فيما فسخ سالم عقده مع شباب الأهلي دبي بالتراضي، وأصبح لاعباً حراً يحق له الانتقال إلى أي نادٍ.

ولعب سالم عبد الله «33 عاماً» في الشباب لمدة 13 عاماً، ووقع عقود انضمامه مساء أمس، بحضور محمد علي العامري المدير التنفيذي للوصل.