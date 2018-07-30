إيسنر.. بصمة خامسة في «أتلانتا»

لوس أنجلوس (أ ف ب)
أحرز الأميركي جون إيسنر المصنف أول لقب دورة اتلانتا الأميركية الدولية للمرة الخامسة في الأعوام الستة الأخيرة عندما تغلب على مواطنه راين هاريسون الثامن 5-7 و6-3 و6-4 في إعادة لنهائي العام الماضي.
وكان ايسنر تغلب على هاريسون 7-6 (7-3) و7-6 (9-7) في المباراة النهائية لنسخة العام الماضي.
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وهو اللقب الثاني لايسنر هذا العام بعد دورة ميامي في أبريل الماضي، والرابع عشر في مسيرته الاحترافية.
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وحقق ايسنر 21 إرسالاً نظيفاً في المباراة التي استغرقت ساعتين مقابل 10 لهاريسون الذي كان يسعى إلى اللقب الثاني في مسيرته الاحترافية بعد لقبه في دورة ممفيس الأميركية العام الماضي، علما بأنه خاض رابع نهائي في مشواره حيث كان خسر أمام كيريوس في المباراة النهائية لدورة بريزباين الأسترالية مطلع العام الحالي.
وفاز ايسنر في 31 مباراة في دورة أتلانتا منذ بداية مسيرته مقابل 4 هزائم فقط.