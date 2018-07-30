إيسنر.. بصمة خامسة في «أتلانتا»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أحرز الأميركي جون إيسنر المصنف أول لقب دورة اتلانتا الأميركية الدولية للمرة الخامسة في الأعوام الستة الأخيرة عندما تغلب على مواطنه راين هاريسون الثامن 5-7 و6-3 و6-4 في إعادة لنهائي العام الماضي.

وكان ايسنر تغلب على هاريسون 7-6 (7-3) و7-6 (9-7) في المباراة النهائية لنسخة العام الماضي.

وظفر ايسنر «33 عاما» بلقب الدورة 3 مرات متتالية أعوام 2013 و2014 و2015 قبل أن يخسر نهائي 2016 أمام الأسترالي نيك كيريوس، لكنه عاد للتتويج في عامي 2017 و2018.

وهو اللقب الثاني لايسنر هذا العام بعد دورة ميامي في أبريل الماضي، والرابع عشر في مسيرته الاحترافية.

ويقدم العملاق ايسنر «2,08 متر» أحد أفضل مواسمه، وهو كان بلغ منتصف الشهر الحالي دور الأربعة في بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، قبل أن يخرج على يد الجنوب أفريقي كيفن أندرسون بعد مباراة ماراثونية استغرقت 6 ساعات و30 دقيقة.

وحقق ايسنر 21 إرسالاً نظيفاً في المباراة التي استغرقت ساعتين مقابل 10 لهاريسون الذي كان يسعى إلى اللقب الثاني في مسيرته الاحترافية بعد لقبه في دورة ممفيس الأميركية العام الماضي، علما بأنه خاض رابع نهائي في مشواره حيث كان خسر أمام كيريوس في المباراة النهائية لدورة بريزباين الأسترالية مطلع العام الحالي.

وفاز ايسنر في 31 مباراة في دورة أتلانتا منذ بداية مسيرته مقابل 4 هزائم فقط.