الوحدة والظفرة يكرمان عبد الرحيم جمعة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

لفتة رائعة من الوحدة والظفرة، بتكريم عبد الرحيم جمعة، بين شوطي مباراة الفريقين، باستاد آل نهيان، مساء أمس، ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، حيث قام سالم خليفة عضو مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، وصالح المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، بتسليم اللاعب درع الناديين والورود والقميص الذي دافع به عن ألوان الفريقين، في حضور جمعة عنبر والد عبد الرحيم.

كما احتفى جمهور «العنابي» بالنجم الكبير عند الدقيقة 24 من المباراة، في إشارة إلى رقم القميص الذي ارتداه اللاعب، فضلاً عن ظهور «تيفو» كبيرة تتوسط مدرجات الدرجة الثانية.