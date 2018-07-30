76 حكماً في معسكر ألمانيا

دبي (الاتحاد)

غادرت بعثة حكام الكرة، صباح أمس، وعبر مطار دبي الدولي، متوجهة صوب مدينة ريجنسبورج الألمانية، المستضيفة للمعسكر الإعدادي لقضاة ملاعب الإمارات، بمشاركة 76 حكماً من الفريق الأول والمراحل السنية، استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2018 /‏2019، ويستمر المعسكر حتى 14 من أغسطس. وحرص هشام الزرعوني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على التواجد في مطار دبي الدولي، لوداع بعثة قضاة الملاعب، قبيل توجههم لمعسكرهم الخارجي، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكداً على دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس مروان بن غليطة للصافرة الإماراتية، وتسخير جميع الإمكانيات التي تساعدهم على التطوير والنهوض بالأداء التحكيمي.

وضمت البعثة التي يرأسها إبراهيم لعماش نائب رئيس لجنة الحكام، ومحمد الجنيبي، أحمد الشامسي، عضوا اللجنة، أحمد يعقوب مدير إدارة الحكام، وستيف بينت المدير الفني للحكام، صالح المرزوقي مسؤول حكام المراحل السنية، بدر البدري محاضراً، سلطان ساحوه محاضر، عبد الواحد خاطر محاضر، وحسن عبد الله، وأحمد هلال مدربا اللياقة البدنية، ومحمد العشماوي إداري البعثة، ومحمد منصور. وأشار أحمد يعقوب مدير إدارة الحكام، أن لجنة الحكام حرصت على وضع برنامج بدني ونظري وفني مكثف للمعسكر، يركز على تدريبات اللياقة بدنية والتحمل والسرعات، بصفة يومية من الساعة السابعة وحتى التاسعة صباحاً، لرفع الجاهزية لحكامنا، ومن ثم ستعقبها محاضرات نظرية لمدة ثلاثة ساعات، عن مواد قانون كرة القدم وتحليل للحالات التحكيمية في دورينا، تليها مباشرة تدريبات عملية في الملعب على التطبيق العملي لتلك الحالات التي تناولتها المحاضرة النظرية، حيث سيتم الاستعانة بلاعبين كرة قدم لتنفيذها، ونهدف من وراء ذلك إلى ترسيخ ما يتم دراسته أولاً بأول.

وأكد مدير إدارة الحكام، على الاستعانة باثنين من محاضري الاتحاد الألماني لكرة القدم من ذوي الخبرات، بالإضافة للمحاضرين الإماراتيين أفراد البعثة، وأشار إلى أنه سيكون هناك اختبارات نظرية لقضاة الملاعب باستخدام التقنية الإلكترونية، بالإضافة لاختبارات لقياس معدل اللياقة البدنية سيشدها اليوم الختامي للمعسكر.

وأضاف يعقوب، هذا المعسكر يدخل ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنظومة الكروية الإماراتية للارتقاء بها وتطويرها، والمحافظة على سمعة الصافرة الإماراتية المشهود لها إقليمياً وقارياً وعالمياً، وخير استعداد للموسم الكروي الجديد، بالإضافة إلى المشاركات الخارجية التي سيديرها حكامنا في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، والتي تحتاج إلى جاهزية قصوى وتحضير وخبرة شاملة.

ووجه مدير إدارة الحكام، الشكر إلى المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، على الدعم اللامحدود الذي يحظى به حكامنا، الأمر الذي يشكل دفعة معنوية كبيرة لقضاة الملاعب خلال معسكر الإعداد، وسينعكس بصورة إيجابية وفعالة علينا جميعاً.