«الآسيوي» يدرس زيادة مكافأة لقب «الأبطال» إلى 5 ملايين دولار

معتز الشامي (دبي)

يدرس الاتحاد الآسيوي مقترحاً، بزيادة مكافأة لقب دوري الأبطال إلى 5 ملايين دولار، بدلاً من 3 ملايين، وفق آخر تعديل تم على الجوائز المالية للبطولة الأهم قارياً، على مستوى الأندية المحترفة،

ومن المنتظر مناقشة الزيادة الجديدة، خلال اجتماع المكتب التنفيذي الآسيوي في نوفمبر المقبل، على أن يكون التطبيق في «نسخة 2018»، لتصبح الزيادة الثانية في عهد سلمان بن إبراهيم آل خليفة الرئيس الحالي للاتحاد الآسيوي، سبق رفع قيمة مكافآت دوري الأبطال بنسبة 100%، بعدما وصلت قيمة اللقب إلى 3 ملايين دولار بدلاً من 1.5 مليون.

ويناقش الاتحاد الآسيوي في اجتماعه المرتقب نهاية نوفمبر بالهند، المقترحات الخاصة، بتطوير مسابقاته، سواء دوري الأبطال، أو كأس الاتحاد، التي تم إقرار تعديل روزنامتها العام الماضي، وينتظر أن تنطلق بشكل أكثر قوة مع «نسخة 2018»، حيث يدرس الاتحاد السماح للأندية المحترفة بالمشاركة في البطولة، بما يسهم في إثرائها وزيادة قوتها، بما يساعد على تسويق البطولة، وزيادة الرعاة والدخل من بين حقوق مبارياتها، وسيكون ذلك الخيار خاضعاً للنقاش في الاجتماعات المقبلة. إما بالسماح بمشاركة نادٍ واحد من كل دوري محترف بشكل مباشر من الدور التمهيدي، أو تحويل الأندية الخاسرة في ربع نهائي دوري الأبطال، للمشاركة مباشرة في كأس الاتحاد الآسيوي مثلما يحدث في أفريقيا وأوروبا حالياً.

ووفق التعديلات المالية المتعلقة بالبطولة نفسها، رصد الاتحاد الآسيوي مكافآت لكل دور من الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، بحيث يحصل الفريق الصاعد إلى دور الـ 16 على 80 ألف دولار، والمتأهل إلى ربع لنهائي على 120 ألفاً، والفريق الصاعد إلى نصف النهائي على 200 ألف دولار، وفي دور المجموعات أقر الاتحاد الآسيوي زيادة في المباراة الواحدة بقيمة 40 ألف دولار لكل فريق. وكان الاتحاد القاري رفع قيمة المكافآت المالية للبطولة إلى 10 ملايين دولار، لتصل في الإجمالي إلى 30 مليون دولار مع نسختي 2016-2017، حيث ينتظر أن تزيد إلى 45 مليون دولار، خاصة في ظل اتجاه الاتحاد القاري، لإعادة بيع حقوقه التسويقية لمدة 8 سنوات قادمة بمبلغ مضاعف عن المبلغ الذي بيعت به سابقاً.