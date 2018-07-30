دوري «المليار» ينطلق اليوم

القاهرة (أ ف ب)

تعد النسخة الـ60 من الدوري المصري التي تنطلق اليوم، بموسم مرتقب نظراً للمتغيرات العديدة التي شهدتها المسابقة التي ستكون الأطول وربما الأقوى في تاريخ الدوري، إذ تمتد حتى أغسطس 2019 بسبب التوقفات التي ستشهدها لمشاركة الأندية في المسابقات القارية والعربية ومنتخب الفراعنة.

ويتوقع أن تكون المنافسة في الموسم المقبل على أشدها لاسيما بين الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك من ناحية، ونادي بيراميدز (الأسيوطي سابقاً) الذي يعد الاسم الأبرز في الدوري المصري الموسم المقبل، لاسيما بعد إنفاقه الكبير وتعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين البارزين في الأسابيع الماضية.

ونشطت الأندية المصرية خلال سوق الانتقالات الصيفية، تحضيراً للموسم الجديد، مع تعاقدات تقدر قيمتها بنحو مليار جنيه مصري (نحو 56 مليون دولار أميركي)، كانت حصة الأسد منها لنادي « بيراميدز» (الأسيوطي سابقاً).

وتربع النادي الذي تعود ملكيته، بحسب موقعه الإلكتروني إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، على قائمة أكثر الأندية تعاقداً، مع إبرام 20 صفقة تقدر قيمتها بنحو نصف مليار جنيه (نحو 28 مليون دولار أميركي) توازي تقريباً نصف ما أنفقته الأندية المصرية مجتمعة، أما الأهلي حامل اللقب، فكان أقل الأندية تعاقداً مع أربع لاعبين جدد، بينما ضم الزمالك تسعة لاعبين.ويخوض نادي «بيراميدز» مباراته الأولى في اليوم الأخير من المرحلة الأولى من الدوري، عندما يحل الجمعة ضيفاً على إنبي الجمعة المقبل.

وتفتتح النسخة الجديد اليوم بمباراتي الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب باستاد الإسكندرية، وبتروجت مع الزمالك بملعب الجيش بالسويس، في أول لقاء رسمي يقود فيه السويسري كريستيان جروس الأبيض في مواجهة طارق يحيى مدرب الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لبتروجت.

وتستكمل مباريات المرحلة الأولى غداً بلقاءات الداخلية مع وادي دجلة بملعب أكاديمية الشرطة بالعباسية، والإنتاج الحربي مع حرس الحدود العائد حديثاً لدوري الأضواء بملعب السلام في القاهرة، و«النجوم» الوافد للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري النخبة مع طلائع الجيش بملعب بتروسبورت. ويستهل الأهلي بطل المواسم الثلاثة الأخيرة والرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (40) مشواره الخميس باستضافة الإسماعيلي وصيفه الموسم الماضي في أولى مباريات قمة الموسم على ملعب السلام.

وفي اليوم ذاته، يلعب الجونة العائد حديثا مع المصري بملعب الجيش ببرج العرب، على أن تقام الجمعة مباراة مصر المقاصة وسموحة بملعب المقاولون العرب في القاهرة، وانبي مع بيراميدز بملعب بتروسبورت.