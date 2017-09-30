الشارقة والوصل «مشهد الوداع» بين هجوم «الملك» ودفاع «الإمبراطور»

علي معالي (الشارقة)
في المشهد الأخير على «الملعب البيضاوي»، هناك مشاهد عدة ترسم ملامح مواجهة الشارقة والوصل.
«الملك» هو الوحيد الذي لم يسجل أي هدف حتى الآن، سواء في الدوري أو كأس الخليج العربي، وتمثل حالة العقم الهجومي أزمة كبيرة للشارقة في الوقت الراهن.
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وستكون المباراة فرصة لالتقاء الثنائي الأسترالي للمرة الأولى، وهما رايان في الشارقة وكاسيريس في الوصل وخارج «المستطيل الأخضر» هناك حالة من «الشد والجذب» بشأن نسبة الحضور التي طلبها الوصل، وتبلغ 30%، ورفضها الشارقة في البداية، قبل أن تقرر إدارة «الملك» زيادة نسبة حضور جماهير «الفهود».
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