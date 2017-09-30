الشارقة والوصل «مشهد الوداع» بين هجوم «الملك» ودفاع «الإمبراطور»

علي معالي (الشارقة)

في المشهد الأخير على «الملعب البيضاوي»، هناك مشاهد عدة ترسم ملامح مواجهة الشارقة والوصل.

«الملك» هو الوحيد الذي لم يسجل أي هدف حتى الآن، سواء في الدوري أو كأس الخليج العربي، وتمثل حالة العقم الهجومي أزمة كبيرة للشارقة في الوقت الراهن.

ورغم أن «الفهود» يملك قوة هجومية ضاربة، تتمثل في الثلاثي البرازيلي كايو وليما ورونالدو، فإنه يعاني من «هشاشة» الخط الخلفي، بدليل أن شباك الفريق اهتزت 5 مرات خلال الفترة الماضية أمام العين «2 - 2» والإمارات «3 - 1» في الدوري، ودبا الفجيرة «2 - 2» في كأس الخليج العربي.

وستكون المباراة فرصة لالتقاء الثنائي الأسترالي للمرة الأولى، وهما رايان في الشارقة وكاسيريس في الوصل وخارج «المستطيل الأخضر» هناك حالة من «الشد والجذب» بشأن نسبة الحضور التي طلبها الوصل، وتبلغ 30%، ورفضها الشارقة في البداية، قبل أن تقرر إدارة «الملك» زيادة نسبة حضور جماهير «الفهود».