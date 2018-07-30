محرز يقود هجوم السيتي في «الدرع الخيرية»

لندن (أ ف ب)

حصل الجزائري رياض محرز على الضوء الأخضر لخوض لقاء الأحد الذي يجمع فريقه الجديد مانشستر سيتي مع تشلسي، في مباراة الدرع الخيرية التي تسبق انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي. وكشف سيتي أن رياض محرز يمكنه العودة للتدريبات، استناداً إلى الفحص الذي خضع له بعد تعرضه للإصابة في كاحله الأيسر خلال المباراة الأخيرة لفريقه الجديد في كأس الأبطال الدولية الودية ضد بايرن ميونيخ الألماني (3-2) في ميامي الأميركية، وأشار سيتي إلى أن فحص الأشعة الذي خضع له أمس لم يظهر أي إصابة خطيرة، وقد يكون متوافراً للمشاركة في مباراة عطلة نهاية الأسبوع في درع الخيرية ضد تشيلسي.

وأنهى بطل الدوري الإنجليزي السبت الماضي استعداده لانطلاق الموسم الجديد بفوزه الأول، بعد هزيمتين أمام بوروسيا دورتموند الألماني (صفر-1) وليفربول (1-2)، وجاء على حساب بايرن بفضل البديل البرتغالي برناردو سيلفا الذي حول تخلف فريقه صفر-2 إلى فوز 3-2 بتسجيله ثنائية.

ودخل برناردو سيلفا في الدقيقة 28 بدلاً من محرز بعد إصابة الأخير، ويستهل سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الممتاز في 12 مارس بمباراة قوية ضد مضيفه اللندني أرسنال.