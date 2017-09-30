ورشة عمل عن التحكيم الرياضي في أبوظبي

أمين الدوبلي (أبوظبي)

ينظم مركز التحكيم الرياضي، بمقره بأبوظبي، ورشة عمل تحت عنوان «التحكيم الرياضي بين النظم الوطنية والقواعد الدولية»، على مدار 3 أيام، من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل، ومن المنتظر أن يحاضر فيها نخبة من الخبراء الدوليين، ويحصل المشاركون في ختام الورشة، على شهادة صادرة من المحكمة الرياضية للتحكيم الرياضي «كاس».

تقام الورشة في أكاديمية أبوظبي القضائية، بالمبنى الرئيسي لدائرة القضاء، وتتضمن الورشة زيارة ميدانية لفرع محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي بأحد أبراج استاد محمد بن زايد، وأعلن المنظمون عن فتح باب التسجيل للحصول على الشهادة من الدورة.