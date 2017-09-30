لقاء «فض الاشتباك» بين شباب الأهلي دبي والعين

محمد سيد أحمد (أبوظبي)
تتصدر مباراة شباب الأهلي دبي والعين، المشهد في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، والتي
تقام بملعب العوير، ويسعى الفريقان إلى فض اشتباك الصدارة التي يقبض عليها الأول بفارق الأهداف عن «الزعيم»، ويأتي الجزيرة ثالثاً، ولكل منها 6 نقاط.
ويعد الفريقان الأقوى هجوماً، حيث سجل شباب الأهلي دبي 10 أهداف في مباراتين، بينما أحرز «البنفسج» 8 أهداف، وفي الوقت نفسه يملك الفريقان أقوى دفاع في المسابقة، وظلت شباكهما نظيفة على مدار 180 دقيقة.
ويقود خلفان حسن الذي سجل ثلاثية في الجولة الأولى في مرمى حتا هجوم شباب الأهلي دبي، ويتقدمه علي عيد مهاجم العين الذي سجل رباعية في حتا أيضاً.
ويلتقي اليوم حتا مع الإمارات، ويحتل «الإعصار» المركز الأخير برصيد خالٍ من النقاط، ومن دون أهداف، بينما استقبل 13 هدفاً في مباراتين، وهو مؤشر واضح على ضعف الدفاع، بينما يحتل «الصقور» المركز الثامن وله 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على الظفرة، وخسارته في الثانية من الوصل. وفي مباراة ثالثة، يحل الوحدة العاشر من دون نقاط ضيفاً على الظفرة الذي يتقدمه في المركز التاسع بنقطة، بعد تعادله مع الشارقة في الجولة الماضية. ... المزيد