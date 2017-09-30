لقاء «فض الاشتباك» بين شباب الأهلي دبي والعين

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تتصدر مباراة شباب الأهلي دبي والعين، المشهد في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، والتي

تقام بملعب العوير، ويسعى الفريقان إلى فض اشتباك الصدارة التي يقبض عليها الأول بفارق الأهداف عن «الزعيم»، ويأتي الجزيرة ثالثاً، ولكل منها 6 نقاط.

ويعد الفريقان الأقوى هجوماً، حيث سجل شباب الأهلي دبي 10 أهداف في مباراتين، بينما أحرز «البنفسج» 8 أهداف، وفي الوقت نفسه يملك الفريقان أقوى دفاع في المسابقة، وظلت شباكهما نظيفة على مدار 180 دقيقة.

ويقود خلفان حسن الذي سجل ثلاثية في الجولة الأولى في مرمى حتا هجوم شباب الأهلي دبي، ويتقدمه علي عيد مهاجم العين الذي سجل رباعية في حتا أيضاً.