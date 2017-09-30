«ذئاب مارادونا» يحصد «السادسة» عبر بوابة الذيد

فيصل النقبي (الفجيرة)

واصل اتحاد كلباء والفجيرة صداراتهما للتصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوزهما على بني ياس والذيد، ليحصد الفريقان «النقطة السادسة»، كما نجح خورفكان في تحقيق الفوز الأول، على حساب العربي 3-1، وتغلب رأس الخيمة على دبا الحصن بهدفين لهدف في لقاءات الجولة الثانية مساء أمس.

في قمة المجموعة الثانية، حقق اتحاد كلباء فوزاً مهماً على بني ياس بهدفين لهدف، رغم النقص العددي، إثر طرد المهاجمين البرازيليين تياجو سانتوس وجوستافو دي سانتوس، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد «السماوي» عند 3 نقاط، المباراة بدأت مثيرة بين الفريقين منذ دقائقها الأولى، خاصة من جانب بني ياس الذي هدد مرمى محمد عثمان في الدقيقة الثالثة، وتعرض وسط اتحاد كلباء لضربة قوية، بإصابة سليمان المغني كابتن الفريق في الدقيقة السابعة، وعدم قدرته على إكمال المباراة، حيث تم استبداله بخالد الشحي، وبمرور الوقت سيطر «السماوي» على منطقة المناورات، ونجح نوفيللو هاري في تسجيل هدف التقدم لبني ياس في الدقيقة 20، وبعد الهدف نشط لاعبو «النمور» بشكل أكبر، خاصة الثنائي البرازيلي في المقدمة، وكاد ماجد علي أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 30 إلا كرته تمر قريبة من الشباك.

وتعرضت جماهير «النمور» لصدمة كبيرة، إثر طرد الحكم حمد علي يوسف للبرازيلي تياجو سانتوس، بعد اشتراك مع يوسف جابر مدافع «السماوي»، ليفقد فريقه جهوده في الدقيقة 37، ولم يستسلم لاعبو «النمور» لهذه الظروف الصعبة، ونجح البرازيلي جوستافو سانتوس في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني قام مدربا الفريقين بإجراء سلسلة من التغييرات، حيث دفع الفرنسي محمد ديجابور، بالمهاجم شاهين الدرمكي، ليعوض خروج تياجو سانتوس، وأثبت اللاعب أنه جدير بثقة المدرب، حيث خطف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 63، بعد مجهود فردي من ماجد علي الذي هيأ الكرة لشاهين يسددها بطريقة جميلة تسكن شباك الحارس محمد الحمادي، وتوترت أجواء المباراة كثيراً، عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه البرازيلي جوستافو دي سانتوس في الدقيقة 88 من المباراة، ليكمل فريقه المباراة بتسعة لاعبين فقط، حتى أعلن صافرة النهاية المباراة بفوز ثمين لـ «النمور».