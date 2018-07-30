ما ينقص الكرة الأفريقية

حسن المستكاوي

قبل مباراة ألمانيا والجزائر في بطولة كأس العالم عام 1982، تردد يوب ديروال مدرب المنتخب الألماني كثيراً قبل أن يطلب من لاعبيه مشاهدة تدريبات ومباريات للفريق الجزائري، حيث كان بعض لاعبي منتخب ألمانيا يفاخرون بأنهم سوف يسجلون رقماً قياسياً من الأهداف، وأنهم سيلعبون المباراة وكل منهم يدخن سيجاراً كوبياً فاخراً!

فاز منتخب الجزائر على نظيره الألماني في تلك المباراة 2 /‏‏1، مسجلاً واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم، وكان الانتصار الجزائري هزيمة ساحقة للتعالي والعجرفة. هذا الفوز جعل أوروبا تراجع موقفها من الكرة الأفريقية وتعطيها ما تستحقه من تقدير، وذلك بعد سنوات من غض النظر عن الكرة في القارة، وتحديداً منذ هزيمة منتخب زائير المفجعة (صفر /‏‏ 9) في عام 1974 أمام يوغسلافيا.

حققت الكرة الأفريقية على المستوى الدولي بعض النجاحات.. ولكن من لوغاريتمات اللعبة، أن القارة السمراء لم تحقق إنجازاً، ولم تكتب تاريخاً حقيقياً في كأس العالم، وهي القارة التي تضم مواهب حالية رائعة مثل محمد صلاح، ووهبي الخرزي، ورياض محرز، ومهدي بن عطية، وماني، ونياليكو، وكليدو كوليبالي، وغيرهم، وشهدت القارة العديد من الأجيال المميزة، ولم تحقق ما تستحقه، وربما كان منتخب الكاميرون أقرب منتخبات القارة إلى الإنجاز التاريخي في مونديال 1990، حين تقدم على نظيره الإنجليزي بهدفين للاشيء في دور الثمانية، ثم خسر 2 /‏‏3، ليفقد فرصة التأهل إلى الدور قبل النهائي، وكان سبب الهزيمة هو التعالي، واللعب بنشوة التقدم، والاندفاع الهجومي بحثاً عن مزيد من الأهداف، وإهمال الجوانب الدفاعية.

إن كرة القدم في أفريقيا ينقصها ارتفاع مستوى التكتيك والسيطرة على اللاعبين الذين ينفلتون بمواهبهم، فينثرون الفوضى في الملعب.

كانت أفريقيا في بدايات القرن العشرين قارة تعيش وراء الزمن، مهمومة بصراعها ضد الفقر والتخلف والجهل والاستعمار، وكانت تحكم أرضها الرحبة قبائل الماساي والأشانتي والهاوسا، ثم تغير كل شيء في النصف الثاني من القرن الماضي، بدأت أفريقيا تهزم التخلف، وتدرك أهمية الزمن.

لكن ظلت الطبول وظل الرقص من أهم وسائل التعبير، فشعوب القارة ترقص قبل الحرب وأثناء الحرب، وترقص قبل اللعب وأثناء اللعب، وتتحاور بالرقص، وتقيم الزفاف وسط حفلات الرقص، وتنظم جنائز دفن الموتى وسط حفلة رقص.

** أفريقيا التي تمارس الرقص في كل الحالات، عليها أن تتعلم النظام والتنظيم في اللعب والحرب وفي الحياة.. هذا ما ينقص الكرة الأفريقية!