العين يلاقي وفاق سطيف في افتتاح كأس العرب للأندية الأبطال

زغرب (الاتحاد)

يقص العين الليلة شريط الموسم الجديد مبكراً، حينما يدشن كأس العرب للأندية الأبطال بمواجهة وفاق سطيف في ذهاب دور الـ32، حيث سيلتقي الفريقان في العاصمة الكرواتية زغرب، على أن يتجدد الموعد بينهما في نفس المكان في لقاء الإياب يوم السبت المقبل.

وسيكون العين أول الفرق الإماراتية التي تقص شريط موسمها رسمياً من خلال هذه المواجهة، علماً بأنه سيبدأ لاحقاً المنافسات المحلية بخوض كأس سوبر الخليج العربي أمام الوحدة يوم 25 أغسطس المقبل بالقاهرة، ثم منافسات دوري الخليج العربي الذي يدافع فيه عن اللقب.

ويتطلع «الزعيم» إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة أمام منافسه الجزائري، خصوصاً مع وجود اللاعبين الدوليين في صفوف الفريق، كونهم سيغيبون عن لقاء الإياب بسبب الانضمام إلى معسكر منتخبنا الوطني لكرة القدم، وهو ما يفرض على الكرواتي زوران ماميتش التعامل مع هذه المباراة بشكل خاص في محاولة اقتناص انتصار يعزز من آماله، في ظل لعبه بالصف الثاني في لقاء الإياب.

ورغم انضمام المصري حسين الشحات حديثاً إلى المعسكر الخارجي للعين، بعدما تعثر وجوده مع الفريق في سلوفينيا بسبب التأشيرة، فإن اللاعب يبدو جاهزاً لخوض المباراة، فيما لا يتوقع أن تخرج قائمة الفريق عن الأسماء المعتادة بوجود خالد عيسى في حراسة المرمى، وخط الدفاع الذي يضم إسماعيل أحمد ومهند سالم العنزي ومحمد أحمد والياباني شيوتاني، ويتوقع أن يلجأ زوران إلى بعض التعديلات في خط الهجوم في ظل عدم جاهزية السويدي ماركوس بيرج الذي كان في إجازة عقب نهائيات كأس العالم، وبإمكانه الاستفادة من الثنائي الشحات والبرازيلي كايو كمهاجمين وهميين بدعم من ريان يسلم، وحضور أحمد برمان ومحمد عبد الرحمن أو عامر عبد الرحمن. من جانبه، أكد ريان يسلم، لاعب فريق نادي العين في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة أهمية الظهور المشرف لفريقه برغم الظروف التي يواجهها، كون البطولة مقررة في منتصف مرحلة الإعداد للموسم، أي أن الجاهزية ليست مكتملة للفريق، وقال: سنعمل على إظهار أفضل ما لدينا من أجل الدفاع عن شعار نادينا وكرة القدم الإماراتية.