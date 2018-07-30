«سيرينا» بطلة كأس «الوثبة ستاليونز» بأعلى نقاط

بيروت (الاتحاد)

فازت المهرة «سيرينا» لمحمد العريبي بكأس الوثبة ستاليونز في مسابقة المهرات عمر 3 سنوات، وسجلت أعلى نقاط للإنتاج المحلي، في بطولة لبنان المحلية السادسة لجمال الخيول العربية التي اختتمت أمس الأول في بلدة رياق البقاعية، وأقيمت بدعم مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبرعاية العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية ونظمتها جمعية مربي الخيول العربية في لبنان.

ونالت «وردة السلطان» لعمر النعيمي الجائزة الذهبية لبطولة المهرات بعمر سنة، وذهبت الفضية إلى «3 قمر النعيمي» لعمر النعيمي وحصدت البرونزية «ياسمين»

وفي بطولة المهرات عمر 2- إلى 3 سنوات توجت بالذهبية «جولين أوكر» لمحمد العريبي ونالت الفضية «سيلوييت» لمحمد العريبي، فيما ذهبت البرونزية إلى «ميا أوكس» لمحمد العريبي.

وفي البطولة المحلية من عمر 2 إلى 3 سنوات فاز بالذهبية «ورد البقاع» لمحمد الرحيمي، وحصد الفضية «سمارة العباسي» لرائد ثليجة، فيما نال البرونزية «ريحانة الشريف» لمحمد بشير مصطفى.