«جيرمي كوربين» والمستقبل الاشتراكي

توماس بيني وأليكس موراليز*

اختتم زعيم حزب العمال البريطاني «جيرمي كوربين» مؤتمره الصحفي في مدينة برايتون بدعوة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للتنحي، ومناشدة أتباعه المبتهجين بالتأهب لتولي رئاسة حكومة بريطانيا. وبعد المؤتمر الصحفي الذي عقده على مدار أربعة أيام، وعزز موقفه كزعيم للنهضة الاشتراكية في المملكة المتحدة، وعد كوربين بأجندة يسارية راديكالية من شأنها أن تحكم سيطرة الدولة على السكك الحديدية وشركات الطاقة وموردي المياه.

وقال كوربين، 68 عاماً، لنشطاء المعارضة يوم الأربعاء في المدينة الساحلية الجنوبية: «إننا الآن التيار السياسي السائد لدينا بيان وسياسات شعبية؛ لأن هذا هو ما يريده معظم الناس في بلادنا بالفعل، وليس ما قيل لهم إنهم يريدونه. إن آلة حملة حزب العمال مهيأة ومستعدة للعمل».

وقال كوربين إن أداء حزب العمال القوي في انتخابات يونيو قد محا أغلبية «ماي»، وكان أيضاً نقطة الانطلاق لتحقيق الفوز في الانتخابات المقبلة. وأكد كوربين أن المحافظين بزعامة «ماى» على وشك السقوط جراء الانقسامات العائدة إلى الخلافات الداخلية بشأن استراتيجية الحكومة المرتبطة بـ«البريكسيت»، وأنه يجب الدعوة لإجراء انتخابات بحلول 2022. والسؤال هو عما إذا كانت ستتمكن من المحافظة على حكومتها متماسكة لفترة طويلة.

وبعد أن تجنب الانقسامات في حزبه بشأن «بريكسيت»، سلط كوربين الضوء على الانقسامات في فريق «ماي» للتفاوض، وتعهد بأن يأخذ بعين الاعتبار مبدأ «الوظائف أولاً» عند التفاوض بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وقال إن «احترام قرار ديمقراطي لا يعني إعطاء الضوء الأخضر للتهور. ولن نكون متفرجين سلبيين لفريق التفاوض غير المؤهل بشكل يائس وهو يخاطر بوظائف الناس وحقوقهم ومستويات معيشتهم. هذا الفريق أكثر اهتماماً باتخاذ مواقف من أجل الحصول على مميزات أكثر من التوصل لأفضل اتفاق لبلادنا».