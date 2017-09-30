بيونج يانج كما هي.. ترامب هو المختلف

التهديدات الطنانة لكوريا الشمالية تمس وتراً حساساً في الولايات المتحدة وآسيا مع تزايد قلق محللين من أن تتحول الحرب الكلامية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونج أون إلى حرب فعلية، وربما حتى إلى حرب نووية. ويحاول كلا الزعيمين التفوق على الآخر في التنابز بالألفاظ والأوصاف التي أطلقها كل منهما على الآخر. وعلى رغم أن التهديدات حيوية في كلا الجانبين، إلا أن خبراء في شؤون كوريا الشمالية يرون أن تهديدات بيونج يانج تتواءم مع تاريخ كوريا الشمالية في التهديد والوعيد، ولا تمثل تغيراً كبيراً في تفكيرها المعهود. وقد عبرت تاتيانا جابروسينكو المتخصصة في دعاية كوريا الشمالية، وهي أستاذة بجامعة سيؤول عن عدم قلقها: «لأن كوريا الشمالية يروقها الخطاب المفعم بالحيوية، وقد فعلت هذا دائماً. والمشكلة الآن هي ترامب. إنه يرد ويجيب ويكتب تغريدات ولهذا يجعلها ملفتة للانتباه».
وكان ترامب قد حذر من أنه إذا قررت الولايات المتحدة اتخاذ إجراء عسكري ضد كوريا الشمالية فإنه سيكون إجراء «مدمراً». وأدى هذا التعليق إلى رد من بيونج يانج. وجاء في افتتاحية يوم الأربعاء الماضي في صحيفة «رودونج سينمون» لسان حال نظام بيونج يانج الحاكم أن «ترامب أعلن حرباً على كوريا الشمالية من خلال تعليقاته الجامحة. وجيش وشعب كوريا الشمالية سيجعلانه يدفع ثمن خطابه». وبعد أن وصف ترامب كيم بأنه «رجل الصواريخ» في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أصدر الزعيم الكوري الشمالي بياناً غير معتاد للغاية مباشر عن الرئيس الأميركي ووصفه فيه بأوصاف غير لائقة، قائلاً إنه سيدفع ثمن إهاناته.
ورد ترامب بوصف كيم بأنه «رجل الصواريخ الضئيل»، مما دفع وزير الخارجية الكوري الشمالي إلى أن يقول إن الرئيس أعلن الحرب وأصدر تهديداً مباشراً بإسقاط طائرات أميركية سواء كانت في المجال الجوي الكوري الشمالي أم لا. وفي ظل قيام طائرات أميركية مقاتلة بمناورات في كوريا الجنوبية بالقرب من الحدود مع الشمال بشكل منتظم، يشعر عدد كبير من الخبراء بالقلق من مغبة سوء التقدير أو سوء التفاهم. وقد واصلت كوريا الشمالية دعايتها المصحوبة بصلفها المعروف. وجاء في بيان لوكالة الأنباء الكورية الشمالية التي تديرها الدولة يوم الثلاثاء الماضي «إن دعاة الحرب الإمبرياليين الأميركيين يراوغون مدعومين بحمى الحرب، بعد أن اقترحوا رد فعل عسكرياً ضد كوريا الشمالية مرة أخرى. البلاد برمتها مشبعة بروح إفناء ترامب المهووس بالحرب من على وجه الأرض».
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ولكن من الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تصدر فيه كوريا الشمالية هذه التصريحات التهييجية ضد الولايات المتحدة، هناك غضب كبير ولكنه لا يكاد يلفت الانتباه موجه أيضاً نحو الصين. فقد هاجم تعليق نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية يوم الجمعة الماضي وسائل الإعلام الصينية «الوقحة» التي هي «بلا حياء» لقولها إن كوريا الشمالية تستحق توقيع عقوبات عليها من الأمم المتحدة بسبب برنامج أسلحتها النووية.
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ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»