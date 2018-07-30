محمد الشرقي يثمن إنجازات الأبطال

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية تميز الرياضة النسوية في إمارة الفجيرة التي تدعم الإنجازات الرياضية لدولة الإمارات وتعزز مكانتها في المجال الرياضي على الصعيدين العربي والعالمي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لاعبات نادي الفجيرة للفنون القتالية أمس بمكتب سموه بالديوان الأميري بالفجيرة بمناسبة نجاحهن وتحقيقهن نتائج مميزة وتقديمهن أداء مميزا خلال مشاركتهن في بطولة الحسن الدولية المفتوحة للتايكوندو والتي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان مطلع الشهر الحالي والمصنفة بالتصنيف العالمي «G1» من قبل الاتحاد الدولي والتي حققن فيها 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات، فيما استقبل سموه اللاعب سعيد سمير الفائز بميدالية برونزية ثمينة في البطولة نفسها.

كما استقبل سمو ولي عهد الفجيرة لاعب المنتخب الوطني ونادي الفجيرة للفنون القتالية أحمد الحوسني الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا للجودو التي أقيمت في ماكاو الشهر الحالي.

وهنأ سموه اللاعبات واللاعبين على إنجازهم المتميز، مشددا على أهمية مواصلة التميز وتحقيق نجاحات أكبر في البطولات القادمة.

بدوره، أهدى العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكوندو المدير التنفيذي للنادي النجاح والفوز إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي تثمينا لدعم سموه لرياضة التايكوندو في الإمارات. حضر الاستقبال سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.