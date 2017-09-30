طوكيو (رويترز)

أغلق المؤشر نيكي للأسهم اليابانية شبه مستقر أمس الجمعة، لكنه حقق أكبر مكاسبه الشهرية منذ بداية العام الحالي مع إعادة بناء المستثمرين لمراكزهم التي قلصوها في وقت سابق هذا الشهر بسبب مخاوف جيوسياسية.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي 0.03 بالمئة ليغلق عند 20356.28 نقطة، لكنه سجل ارتفاعاً نسبته 3.6 بالمئة في سبتمبر/‏ أيلول، محققاً أول مكاسبه الشهرية في ثلاثة أشهر.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.08 بالمئة إلى 1674.5 نقطة، لكنه أنهى تعاملات سبتمبر/‏ أيلول مرتفعاً 3.5 بالمئة.

ودعمت بيانات اقتصادية إيجابية صدرت في وقت مبكر اليوم الجمعة المعنويات وحدت من الخسائر.

وتسارع معدل التضخم الأساسي في اليابان في أغسطس، وإن كان لا يزال يقل كثيراً عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.

كما ارتفع الناتج الصناعي أكثر من المتوقع، وظل الطلب على العمالة هو الأعلى في أكثر من 40 عاماً، في علامة جديدة على قوة الزخم في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأعطى تراجع الين دعماً للأسهم اليابانية في سبتمبر/‏ أيلول. وزاد الدولار 2.5 بالمئة أمام الين في الشهر الحالي.

وصعد سهم توشيبا 2.9 بالمئة، بعدما قالت الشركة الخميس إنها وقعت صفقة بقيمة 18 مليار دولار لبيع وحدتها للرقائق الإلكترونية إلى كونسورتيوم تقوده بين كابيتال، متجاوزة بذلك عقبة رئيسية في مسعاها لجمع أموال لتجنب إلغاء محتمل للإدراج.