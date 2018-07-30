إقبال جيد على تذاكر كأس آسيا في اليوم الأول

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت منتصف نهار أمس، مبيعات تذاكر الجماهير لبطولة كأس آسيا - الإمارات 2019، وذلك وسط إقبال جيد من عشاق المنتخبات المشاركة التي سعت للاطلاع على الملاعب والمواقع المتوافرة في الملعب، والأسعار المخصصة لكل درجة.

وجاءت إجراءات الدخول إلى الموقع الإلكتروني «ticketmaster.ae»، سهلة وبسيطة، مع توفير إمكانية اختيار المقاعد أو القسم الخاص، وتحديد فئات الجماهير، وهو ما يسمح بحضور الحدث القاري بخدمات مميزة، وأسعار مناسبة في متناول الجميع.

وتشمل مرحلة المجموعات ثلاث فئات، بأسعار من 25 إلى 75 درهماً، ودور الـ 8 ونصف النهائي من 50 إلى 150 درهماً، على أن تكون أسعار النهائي من 75 إلى 300 درهم.

وتعد هذه النسخة الأكبر في تاريخ نهائيات البطولة، بمشاركة 24 منتخباً، كما تعد من أكبر الأحداث الرياضية التي تستضيفها الإمارات، وستلعب 51 مباراة على مدار 28 يوماً من الإثارة المتواصلة، تستضيفها ثمانية ملاعب في أربع مدن، هي أبوظبي والعين ودبي والشارقة، إضافة إلى برنامج موسع من الأنشطة والفعاليات الترفيهية للجماهير.