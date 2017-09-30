برامج سياحية للتمتع بمناظر سان بطرسبورغ من سطوح مبانيها

سان بطرسبورغ (أ ف ب)

تتيح جولات سياحية برفقة مرشدين متخصصين للمرة الأولى للزوار التمتع بمناظر سان بطرسبورغ من على سطوح المباني في هذه المدينة الروسية مع رؤية شاملة لأبرز معالمها، في نشاط يلقى إقبالاً متزايداً من السياح بعدما كان يُمارس سابقا بشكل سري.

تقف السائحة الإسبانية مارتا غراناديرو على سطح مبنى متأملة منظر التماثيل على واجهة متحف ارميتاج.

وتقول بفرح ظاهر «أردنا رؤية أمر مذهل وكان لنا ما نريد»، فقد أتت هذه السائحة الشابة البالغة 23 عاما مع صديقتيها إلى سان بطرسبورغ ضمن رحلة منظمة مع مرشدين سياحيين تتضمن محطات على سطوح مباني المدينة الواقعة في شمال غرب روسيا من تنظيم وكالة سياحية محلية.

ومن على سطح مبنى مشيد في القرن العشرين، تشاهد مارتا أبرز المعالم السياحية في سان بطرسبورغ، بينها متحف ارميتاج وكاتدرائية القديس اسحق وكنيسة قلعة القديسين بطرس وبولس.