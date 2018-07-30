%9 زيادة جوائز «ميدان»

دبي (الاتحاد)

زادت الجوائز المالية لسباقات مضمار ميدان في الموسم المحلي 2018-2019 بنسبة 9%، وتأتي هذه الدفعة غداة الإعلان عن زيادات في الجوائز المالية لسباقات ليلة كأس دبي العالمي وسباقات كرنفال كأس دبي العالمي.

وتم رفع الجائزة المالية لكل سباق إلى 15 ألف درهم، حيث أصبحت جوائز سباقات الخيول المبتدئة 165 ألف درهم «حوالي 45 ألف دولار»، وتصل جوائز سباقات كونديشنز إلى 240 ألف درهم «حوالي 65 ألف دولار».

ويبلغ مجموع جوائز 12 حفلاً للسباقات في ميدان 1,285,000 درهم «350 ألف دولار»، ويشتمل كل حفل على سبعة سباقات.

ويتضمن الموسم المحلي، 12 ليلة في نسخة الموسم الجديد الذي ينطلق الأول من نوفمبر، ويختتم 12 أبريل المقبل.