شارة طحنون بن محمد لسباقات الهجن تنطلق السبت

عبد الله عامر (أبوظبي)

تنطلق صباح السبت المقبل، منافسات شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لسباقات الهجن، وتقام التحديات على 30 ميداناً في جميع أنحاء الدولة وتستمر على مدى 4 أسابيع.

وخصصت اللجنة المنظمة السباقات لفئات الفطامين والحقايق واللقايا، وتبدأ المنافسات بسباقات الفطامين لمسافة 1.5 كلم، تركض خلالها المطايا على مدى 10 أشواط، منها 6 للأبكار و4 للجعدان، وفي الأسبوع الثاني تقام المنافسات على يومين، حيث تركض الحقايق يوم 10 أغسطس على مدى 10 أشواط، منها 6 للأبكار و4 للحقايق ولمسافة 3 كلم، وفي اليوم التالي تبدأ اللقايا المنافسات بـ 10 أشواط خصصت 6 للأبكار و4 للجعدان ولمسافة 3 كلم.

وتعود الفطامين في الأسبوع الثالث، حيث تنطلق سباقاتها 18 أغسطس لتركض مسافة 1.5 كلم، خصصت لها 10 أشواط، منها 6 للأبكار و4 للجعدان، وفي الأسبوع الأخير تبدأ السباقات يوم 24 أغسطس، حيث تركض الحقايق على مدى 10 أشواط، خصص منها 6 للأبكار و4 للجعدان.

وتختتم سباقات الشارة يوم 25 أغسطس مع منافسات اللقايا التي تركض خلالها المطايا على مدى 10 أشواط، منها 6 للأبكار و4 للجعدان.