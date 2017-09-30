أكبر ارتفاع أسبوعي للدولار في 2017

لندن (رويترز)

استقر الدولار أمس الجمعة، ليظل على مسار تحقيق أكبر زيادة أسبوعية منذ بداية العام، في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بدعم من خطة لإصلاح الضرائب في الولايات المتحدة، إلى تقليص المراكز المدينة التي تراهن على هبوط العملة.

وفي حين تظل السوق بصفة عامة متشككة في قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تمرير خطته الضريبية في الكونجرس، يرى البعض أن الدولار يستعد لتحقيق مزيد من المكاسب في الأجل القصير.

ولم يسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات منافسة مرجحة بالتجارة، تغيراً يذكر ليستقر عند 93.05.

وربح المؤشر ما يزيد على واحد في المئة الأسبوع الماضي، مما وضعه على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ ديسمبر مدفوعاً بارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

واقترح ترامب الأربعاء خفض معدلات ضرائب الشركات والأفراد، في إطار إصلاح شامل لقانون الضرائب الأميركي.

وتجاوز مؤشر الدولار متوسطه في 50 يوماً الأسبوع الماضي، وهو مستوى ظل دونه منذ أبريل 2017.

ويتجه اليورو لتسجيل أول انخفاض شهري منذ فبراير، في الوقت الذي حفزت فيه نتيجة الانتخابات الألمانية بعض عمليات البيع لجني الأرباح، بعد ارتفاع للعملة الموحدة في خانة العشرات هذا العام.

وجرى تداول اليورو مرتفعاً 0.3 في المئة، قرب أعلى مستوى في الجلسة البالغ 1.1816 دولار، بفعل بعض عمليات التغطية للمراكز المدينة قبل نهاية الربع.