عجز ميزان مصر التجاري يهبط 74% في أغسطس

القاهرة (رويترز)
قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، أمس الجمعة، إن عجز الميزان التجاري للبلاد هبط 74% على أساس سنوي في أغسطس الماضي مع تقلص الواردات.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن عجز الميزان التجاري نزل إلى 1.130 مليار دولار في أغسطس، مع انخفاض الواردات 50 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.041 مليار دولار، وزيادة الصادرات غير البترولية 12 بالمئة إلى 1.912 مليار دولار.
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إلى ذلك، كشف تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6 بالمئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي.
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