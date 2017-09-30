عجز ميزان مصر التجاري يهبط 74% في أغسطس

القاهرة (رويترز)

قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، أمس الجمعة، إن عجز الميزان التجاري للبلاد هبط 74% على أساس سنوي في أغسطس الماضي مع تقلص الواردات.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن عجز الميزان التجاري نزل إلى 1.130 مليار دولار في أغسطس، مع انخفاض الواردات 50 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.041 مليار دولار، وزيادة الصادرات غير البترولية 12 بالمئة إلى 1.912 مليار دولار.

وحررت مصر سعر عملتها في نوفمبر، وفرضت الكثير من القيود على الاستيراد، ورفعت الجمارك على السلع غير الأساسية أكثر من مرة وبنسب كبيرة خلال العامين الماضيين. وتعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تطبيق سلسلة إصلاحات اقتصادية، سعياً لإنعاش اقتصاد البلاد.

إلى ذلك، كشف تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6 بالمئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي.