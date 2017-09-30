برج إعمار «الخور» محطة جديدة لإبهار العالم

يوسف العربي (دبي)

اختارت دبي طريق الابتكار والإبداع للوصول للعالمية، والبناء على النجاحات والمنجزات المكتسبة عام بعد عام، حتى أصبح اسمها مقروناً بكل ما هو جديد وفوق العادة.

وعلى مدار العقدين الماضيين عودت دبي العالم على كسر المألوف لصالح التنمية والعمران وبناء الإنسان، لتفتتح خلال هذه الفترة الأيقونة المعمارية الأشهر «برج العرب»، وأكبر جزيرة صناعية في العالم «نخلة جميرا»، والبرج الأطول «برج خليفة»، ومركز التسوق الأكثر زيارة في العالم «دبي مول»، وأطول مترو من دون سائق، وغيرها من المنجزات.

وبعد أن بلغت دبي في السباق العالمي لتشييد الأبراج السكنية منتهاه، وصنفت لسنوات متتالية كواحدة من أكثر المدن إنجازاً للأبنية الشاهقة، فضلاً عن احتفاظها بأعلى قمة بناء في العالم منذ عام 2010، وفي عام 2016 كان العالم على موعد مع محطة جديدة للإبهار من نوع جديد، يتعلق بالتصميم العمراني وارتفاع البناء، عندما أطلقت دبي برج إعمار الجديد في منطقة الخور بارتفاع «928 متراً، وهو مشروع مشترك مع «دبي القابضة»، بحسب بيانات المجلس العالمي للمباني الشاهقة والمساكن الحضرية، والذي أكد أن البرج سيصبح عند استكماله في عام 2020 أعلى برج أيقوني في العالم.

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