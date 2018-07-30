«منكوشة» حسام الدين فاروق تناقش اشتباكات الرجل والمرأة

محمود إسماعيل بدر (عمّان)

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة، مجموعة قصصية بعنوان «منكوشة» للقاص والروائي حسام الدين فاروق عبد الهادي، وتضم 16 قصة، تناقش مضامينها العلاقة بين الرجل والمرأة، من زاوية اشتباكاتهم مع الحياة، وأزماتهم النفسية في واقع فانتازي (منكوش) وخيال (محبط) مستنفذ الطاقة الإيجابية. أما قصص المجموعة التي كتبت بين أعوام 1999 و2012، فتحمل هذه العناوين: قصة 3 ناقص 1 (حائزة جائزة إحسان عبد القدوس 2014)، ملامح الدهشة (جائزة لجنة الشباب باتحاد كتاب مصر، 2015)، على حافة الحب، منكوشة، كان لا بد أن يضاء النّور، رائحة الوداع، المنتهى، ذلك البناء، مدمن، على ناصية في شارع الوطن، في القلب، علامة تعجب حائرة، تشظّي، أبعاد ميتة، رحلة لاصطياد العنقاء، تماسيح داخل الجنّة.

تمتاز قصص المجموعة بالبساطة والإيحاء والمتعة الجمالية والحس الفلسفي، ونظراً للغتها الشاعرية التي يتمتع بها كاتبها، فهي تستحق التأمل، لما تحتويه من أحداث وأجواء اجتماعية وإنسانية عامة، وليست خاصة، وإنْ أتت بلسان سارد، يشكل المحور الأساسي في التعبير عن جلاء الذات المتكلمة، وهي تراقب ما يدور حول فلكها من تنوع وتعدد الأنماط السائدة، في واقع يتسم بالازدواجية السوداء، ما يدفع معظم شخصيات القصص بالعجز وعدم القدرة على التكيف والاندماج مع المحيط المعيشي المنكوش، وذلك ضمن صياغة محكمة ولغة ومفردات سلسلة من السهل الممتنع، بجانب الصور الفنية الوصفية المبتكرة.

الجدير بالذكر، أن حسام الدين فاروق صدرت له رواية بعنوان «يوم يصلح للرحيل» والفائزة بجائزة عبد المنعم الصاوي للرواية القصيرة، دورة بهاء طاهر مارس 2012 (المركز الثالث)، كما صدر له عام 2014 المجموعة القصصية «بائع الحنين» عن دار روافد للنشر والتوزيع.