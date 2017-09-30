قنصلية الدولة لدى ميلانو تشارك في مؤتمر فرص الأعمال الكبرى لمعرض «إكسبو دبي»

فيتشينسا (وام)

شارك عبدالله حسن الشامسي قنصل عام الدولة لدى ميلانو أمس الأول في المؤتمر الذي احتضنته مدينة فيتشينسا الإيطالية حول فرص الأعمال الكبرى لمعرض إكسبو دبي 2020 الذي نظمه الاتحاد العام للصناعات الإيطالية بالتعاون مع اتحاد المستثمرين والغرف التجارية المحلية.

وعقد المؤتمر بمشاركة أكثر من 40 شركة متخصصة في مجالات متعددة فيما حضره عدد من المسؤولين الإيطاليين من بينهم السيد أمبيرتو بيرناردو المسؤول عن المكتب التجاري في السفارة الإيطالية في أبوظبي، والسيد برونو مدير المكتب التجارة الخارجية الإيطالية في دبي.

وألقى القنصل كلمة في افتتاح هذا المؤتمر تطرق خلالها إلى المكانة التي تحظى بها الجمهورية الإيطالية، حيث تعد مركزاً صناعياً في العالم وأوروبا، مشيراً إلى أن هناك زيادة كبيرة في الوعي بين رجال الأعمال والمستثمرين الإيطاليين حول حجم الفرص الاستثمارية الكبيرة في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أوضح القنصل العام بأن إكسبو دبي 2020 يمثل فرصة لتنمية العلاقات بين الإمارات وإيطاليا، وتأتي هذه الفرصة خاصةً أن المعرض سوف يدعم الشراكات الاستراتيجية متعددة الأوجه، وسيكون منصة عالمية للتجارة الموسعة والتفاهم المتبادل بين شعوب العالم المختلفة.

كما أوضح بأن إكسبو دبي 2020 سيحدث أثراً طويل الأجل، وسيكون مصدر إلهام للأجيال القادمة في المنطقة، بل والعالم أجمع.