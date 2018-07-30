أستاذ في «نيويورك أبوظبي» يطرح كتاباً عن الثقافة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

نشر المحاضر الأول في اللغة العربية بجامعة نيويورك أبوظبي، ناصر إسليم، كتاباً جديداً، يسعى لإلقاء الضوء على الإرث والثقافة الغنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتضمن أكثر من ألفي كلمة وتعبير إماراتي ليعرّف القراء على اللهجة الإماراتية الشائعة.

وتم تدريس محتوى الكتاب الذي يحمل عنوان «يلا نرمس»، أكثر من ألفي كلمة وتعبير لفهم اللهجة الإماراتية الشائعة مبدئياً لطلاب الجامعة الناطقين بغير اللغة العربية. ويتوافر الكتاب حالياً في مكتبة الحرم الجامعي وعبر موقع أمازون، وهو موجه لدارسي اللغة العربية المهتمين باللهجة الإماراتية بصورة خاصة.

وتعليقاً على ذلك، قال ناصر إسليم: «إن تعلم معاني الكلمات من خلال البحث عنها في القاموس قد أثبت عدم جدواه، بخلاف تعلم المفردات والعبارات في سياقها الطبيعي. ومن جانبه، يأخذ هذا الكتاب المتعلمين في رحلة ممتعة وسلسة يتعرفون من خلالها إلى كيفية تنسيق الكلمات مع بعضها بعضاً باللهجة الإماراتية لتعبر عن معنى حقيقي، وهذا هو السبيل الأمثل لإتقانها. فالأمر لا يتعلق بدراسة جميع القواعد النحوية، وإنما بالإلمام بالعبارات والتعابير التي يجب استخدامها».

وتجدر الإشارة إلى أن ناصر إسليم من أصل فلسطيني، ويحظى بخبرة غنية في تدريس اللغة والثقافة العربية لجميع المراحل الدراسية. وقد انضم إلى جامعة نيويورك أبوظبي كأستاذ ومحاضر أول في اللغة العربية عام 2012. وشارك خلال مسيرته المهنية في العديد من المؤتمرات الأكاديمية، حيث تناول أهمية الاندماج في الثقافة المحلية، وكان سبّاقاً في تطبيق الدراسات التي تبحث في تأثير استخدام الأغاني والأمثال وغيرها من التعابير والمكونات الثقافية في تدريس اللغة العربية. وفي رصيده عدد من الكتب المهمة مثل: «رمسة: مدخل إلى الثقافة الإماراتية» و«الأمثال الشائعة: مدخل إلى الثقافة الفلسطينية»، و«وجهات نظر: اللغة والثقافة العربية في الأفلام»، و«الأمثال الشائعة: مدخل إلى الثقافة الإماراتية» و«اللغة العربية في الأفلام الإماراتية: نافذة لغوية وثقافية على الأفلام الإماراتية» وغيرها.