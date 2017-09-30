حميد بن عمار يفتتح «راديسون بلو عجمان»

عجمان (وام)

افتتح الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، أمس، فندق «راديسون بلو عجمان» ذا النجوم الخمس، بالقرب من «عجمان سيتي سنتر». وتجول الشيخ حميد بن عمار في ردهات الفندق ومرافقه، بصحبة تامبي جيرواتور، الرئيس التنفيذي لهوليداي جروب، وتيم كورتن، المدير الإقليمي لمجموعة «راديسون بلو». وقال الشيخ حميد، خلال جولته: «إن فندق «راديسون بلو عجمان» يعد وجهة سياحية فريدة تنضم إلى سلسلة الفنادق الفاخرة في الإمارات عموماً، وفي عجمان على وجه الخصوص، بتصميمه البديع وإدارته المتميزة»، مشيداً بالدعم الكبير الذي توليه حكومة عجمان للقطاع السياحي الذي أضحى علامة فارقة تجذب السياح من كل حدب وصوب.

من جانبه، توجه كل من الرئيس التنفيذي لهوليداي جروب، والمدير الإقليمي لمجموعة «راديسون بلو»، بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على دعمه للمستثمرين من أنحاء العالم كافة، مشيدين بالدور الرائد لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في دعم وتشجيع القطاع السياحي، مؤكدين أن وجود الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي بينهم اليوم شرف للجميع، ويبشر ببداية خيرة متميزة.