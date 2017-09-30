تسويق العقارات «إلكترونياً» يسحب البساط من مكاتب الوساطة

سيد الحجار (أبوظبي)

منذ زمن ليس ببعيد كان على العميل الراغب في استئجار أو شراء وحدة سكنية جديدة، أن يتواصل مع شركات التسويق العقاري للاطلاع على المعروض لديها، قبل القيام بجولة مع الوسيط أو المندوب لمشاهدة العقارات التي وقع الاختيار عليها بناء على وصف الوسيط.. بيد أن هذه الرحلة الطويلة باتت اليوم شيئاً من الماضي، مع زيادة انتشار منصات التسويق الإلكتروني، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية المتنوعة.

فالعميل يمكنه اليوم الاطلاع على آلاف الوحدات السكنية المعروضة على العديد من مواقع التسويق الإلكتروني، والتي توفر له خيارات عديدة أهمها الاطلاع على كل الصور المتعلقة بالوحدة والموقع والمواصفات، فضلاً عن إمكانية تحديد خيارات متنوعة للبحث عبر تحديد الموقع والمساحة وعدد الغرف والحد الأدنى والأعلى للسعر، ما يساعده على اتخاذ قراره بسهولة.

كما أن وسائل التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«واتس أب» و«إنستغرام» و«سناب شات» باتت تحتل اليوم مكانة مهمة في تسويق العقارات، مع لجوء كثير من ملاك العقارات لعرض وحداتهم السكنية للبيع أو الإيجار عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل لجوئهم إلى المكاتب العقارية.

وأوضح عقاريون أنه رغم اشتراط بعض المواقع الإلكترونية تقديم أوراق ومستندات محددة من المعلنين تثبت ملكيتهم للعقار أو توكيل إدارة العقار، فإن بعض المواقع تتساهل في هذه الاشتراطات، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على هذه المواقع، فضلاً عن تنظيم الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدوا ضرورة تشديد الرقابة على بعض المواقع التي تتساهل في اشتراطات الإعلان عليها، ما يسمح للسماسرة الجائلين وغير المرخصين للانتشار عبر هذه المواقع.