القطاع الحكومي يستقطب %83.3 من المواطنين المشتغلين بالدولة

بسام عبد السميع (أبوظبي)

استقطب القطاع الحكومي «الاتحادي والمحلي» نحو 83.3% من إجمالي المواطنين العاملين في الدولة خلال العام 2017، توزعت بين 31.6% في الحكومة الاتحادية و51.7% بالحكومات المحلية، مقابل 78.5% خلال عام 2016 منهم 36.6% بالحكومي و41.9% محلي، بحسب مسح القوى العاملة 2017 الصادر من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس.

وأوضح التقرير، أن نسبة المواطنين المشتغلين في القطاع الخاص، بلغت 8.2%، وفي القطاع المشترك «حكومي وخاص» 7.4%، والقطاع الأجنبي 0.4%، وهيئات لا تهدف للربح 0.3%، وبدون منشأة 0.3% ونسبة 0.1% في فئة «غير مبين».

وبحسب مسح القوى العاملة 2017، استحوذ قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي على 53.7% من إجمالي المواطنين المشتغلين بالدولة، يليه قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 6.3% والتعليم بنسبة 6% وأنشطة الصحة والعمل الاجتماعي 3.1% والفنون والترفيه والتسلية 0.6% وأنشطة الخدمات 0.9% وأنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفراداً 0.1%، وأنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية 0.1%، وأنشطة غير مبينة 1.2%.

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