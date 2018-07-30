أسعار النفط ترتفع لكن النزاعات التجارية تكبح المكاسب

طوكيو (رويترز)

زادت أسعار النفط أمس، مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بعد خسائر على مدى أربعة أسابيع، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تداعيات التوترات التجارية على الأسواق.

وبحلول الساعة 06.38 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتاً أو ما يعادل 0.2% إلى 74.42 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في معظم جلسة التداول الآسيوية. وزاد خام برنت 1.7% الأسبوع الماضي، ليحقق أول مكسب في أربعة أسابيع.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتاً أو ما يعادل 0.5% إلى 69 دولاراً للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس 1.3% يوم الجمعة.

ونما الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة في نحو أربع سنوات في الربع الثاني، لكن التوترات التجارية تظل محتدمة بين واشنطن وبكين على الرغم من انحسارها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضافت شركات الطاقة الأميركية ثلاث منصات حفر نفطية في الأسبوع المنتهي في 27 يوليو، حيث زادت شركات الحفر أنشطتها للمرة الأولى في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وفقاً لما أظهرته بيانات صادرة يوم الجمعة.