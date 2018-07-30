«الطاقة والصناعة» تحذر من احتيال إلكتروني يستغل اسمها

حسام عبدالنبي (دبي)

حذرت وزارة الطاقة والصناعة من رسائل عبر البريد الإلكتروني تستخدم اسمها بغرض الاحتيال. وأكدت الوزارة عبر حسابها على «تويتر» أنها غير مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة أو عرضية، أو تبعية أو خاصة أو استثنائية تنشأ عن استخدام، أو عدم القدرة على استخدامها للموقع.

وأشارت الوزارة الى أنه لوحظ مؤخراً قيام عدد من الأشخاص المجهولين بإرسال رسائل إلكترونية وهمية تزعم أنها صادرة عن أو تمثل أو ذات صلة بوزارة الطاقة والصناعة، حيث تطلب هذه الرسائل معلومات مفصلة، أو أموالاً من الأفراد والشركات كرسوم ومبالغ مالية، بهدف الحصول على عقود عمل أو الاستثمار أو منافع أخرى في المقابل.

وقد تحمل هذه الرسائل في بعض الأحيان شعار وزارة الطاقة والصناعة، ويتم إرسالها من بريد إلكتروني، أو تشير إلى بريد إلكتروني تم إنشاؤه ليبدو وكأنه صادر عن وزارة الطاقة والصناعة أو أحد موظفيها.

ونبهت الوزارة إلى أنه تم كذلك رصد رسائل وهمية صادرة عن عدد من الجهات أو البرامج التي تزعُم بأنها تمثل الشركة في إجراء عملية التوظيف، حيث يتم الإعلان عن شواغر وظيفية، أو عروض وهمية باسم وزارة الطاقة والصناعة على شبكة الإنترنت، لحث الأفراد على دفع مبالغ مالية رسوماً لإتمام عملية التوظيف أو التدريب.

ونوهت الوزارة بأن جميع الوظائف الشاغرة بوزارة الطاقة والصناعة يتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني، أو مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، وأنها لا تطلب أي رسوم، سواءً لتقديم طلبات التوظيف أو حتى في أيٍ من مراحل التوظيف.

ونصحت وزارة الطاقة والصناعة من يتسلم مثل تلك العروض التحقق من صحة البريد الإلكتروني أو الخطاب أو المكالمة الهاتفية، أو أي عروض مماثلة قبل الاستجابة لأي منها، ومراسلة الوزارة على البريد الإلكتروني [email protected]، أو الاتصال على 8006634 قبل التجاوب أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بتلك المراسلة، وشددت وزارة الطاقة على أن تلك الرسائل الإلكترونية لا تصدر عن وزارة الطاقة والصناعة أو أي من موظفيها، ولا تتصل بأي شكل من الأشكال بأنشطة الوزارة.

وترجو وزارة الطاقة والصناعة من الجميع أن يكونوا حذرين من مثل هذه العروض، التي تدعي زيفاً صلتها بالوزارة، وما شابهها من عروض.