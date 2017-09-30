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بحثاً عن أسواق جديدة

شركـات الغاز الطبيعي المُسال تتجه نحو الدول النامية
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تاريخ النشر: السبت 30 سبتمبر 2017

ترجمة: حسونة الطيب

عندما يتعلق الأمر بالغاز الطبيعي المُسال، تتميز الشركات الكبيرة بشهيات مثيرة للدهشة، حيث قامت شركات مثل، رويال دوتش شل وأكسون موبيل وبي بي، بعمليات كشف ضخمة، تتعدى تكاليف تسييرها فقط، عشرات مليارات الدولارات ويستغرق الانتهاء من المشاريع قرابة العقد، وطالب القطاع ولعدة سنوات، عملاءه بعقود ثابتة طويلة الأجل، لتبرير حجم هذه المشروعات.

ولا تخلو الشركات المنتجة من المشاكل، وبينما هي في غمرة توسعاتها في أستراليا ومناطق أخرى حول العالم، أدى غمر ثورة الغاز الصخري الأميركي، الأسواق بالغاز وبدء الصادرات الأميركية من الغاز الطبيعي المُسال، لضرب الأسعار في المستقبل المنظور وإجبار المنتجين على التنازلات، يبدو أن الطلب في الأسواق المتقدمة مثل اليابان ومعظم دول غرب أوروبا، في تراجع طويل الأجل.

لكن وبتجاوب عميل واحد على الأقل وهو الصين، تحسنت الأوضاع بنسبة كبيرة، بفضل انخفاض الأسعار والسياسات الحكومية التي فضلت الغاز على الفحم، وارتفع استهلاك الصين من الغاز بنحو 50% خلال السنة الماضية، لكن أخذ نمو الإنتاج المحلي في الزيادة، حيث من المتوقع في غضون سنتين، أن تضخ كميات ضخمة من الغاز الروسي.

وتعتبر الهند مشكلة أخرى أكثر إلحاحاً، حيث ذكرت «بترو للغاز الطبيعي المُسال»، أنها أعادت التفاوض مؤقتاً بشأن عقد لمدة 20 عاماً مع أكسون موبيل، كان من المتوقع أن يتم بموجبه جلب غاز من أستراليا بأسعار منخفضة، بالإضافة لكمياته الكبيرة، ونجحت الهند للمرة الثانية في هذه السنة في لي ذراع منتج من المنتجين لتقديم شروط أفضل.

ونتج عن ذلك، اعتماد عدد كبير من منتجي الغاز الطبيعي المُسال، على الدول النامية الصغيرة، وذكرت «الوكالة الدولية للطاقة»، الجهة التي تمثل مستهلكي الطاقة في العالم، أن عدد الدول المستوردة للغاز الطبيعي المُسال، ارتفع من 15 دولة في 2005، إلى 39 في الوقت الحالي، كما ارتفع معدل الواردات بأسرع وتيرة منذ 2011، حيث يُعزى ذلك نسبياً لزيادة الطلب من مثل هذه الدول، وكذلك الهند، التي شجعها انخفاض الأسعار على المطالبة بالتنازلات. ... المزيد
     
 

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