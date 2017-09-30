«أبوظبي للثقافة والسياحة» تنظم 11 فعالية دولية خلال الربع الأخير من العام الجاري

رشا طبيلة (أبوظبي)

تنظم دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة 11 فعالية دولية متنوعة خلال الربع الأخير من العام الجاري، تتضمن جولات تعريفية في أبوظبي والهند والصين وروسيا وبريطانيا، إلى جانب مشاركات في معارض ومحافل دولية في دول عدة، فضلاً عن نصب أجنحة خاصة بإمارة أبوظبي لمدة أسبوع كامل في مناطق حيوية في الصين والهند.

وقال مبارك النعيمي، مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في الدائرة لـ«الاتحاد»: «نستضيف في أبوظبي، لأول مرة، عدداً كبيراً من شركاء وصانعي القرار في القطاع السياحي السعودي، حيث ستستمر زيارتهم خلال الأسبوع الجاري»، مشيراً إلى أن الوفد يضم 85 صانع قرار يمثلون كبريات شركات السياحة والسفر السعودية.

وأكد النعيمي أهمية هذا الحدث بالنسبة لأبوظبي، حيث يعد السوق السعودي في المرتبة الأولى خليجياً وعربياً في عدد النزلاء في فنادق أبوظبي، متوقعاً أن تشهد أبوظبي، جراء هذه الجولة، نمواً ملحوظاً في الحركة السياحية السعودية إلى أبوظبي خلال الفترة المقبلة، حيث سينجم عن هذه الجولة صفقات واتفاقيات.

وبين النعيمي أنه سيتم تعريف الوفد السعودي بالجهات السياحية في أبوظبي من فنادق وشركات سفر وتنظيم جولات لهم في أبرز المعالم السياحية بأبوظبي، لا سيما تلك التي تستقطب السياحة العائلية، لافتاً إلى أهمية السوق السعودي، حيث إن النزلاء السعوديين يستخدمون الفنادق من مختلف الفئات، إلى جانب ارتفاع معدل إنفاقهم.

وبحسب بيانات الهيئة، حل السوق السعودي بالمرتبة الخامسة في الأسواق الخارجية المصدرة للنزلاء في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بواقع 110 آلاف نزيل، مقارنة مع 102 ألف نزيل، بنمو 7.8%، في حين حل في المرتبة الثالثة في الأسواق الخارجية خلال شهر أغسطس بعد الهند والصين بواقع 23.1 ألف نزيل.

وحول الفعاليات الخارجية، أشار النعيمي إلى أنه سيتم تنظيم أسبوع أبوظبي في الصين، والذي يتمثل في تنظيم جناح كبير في وسط شنغهاي للترويج لأبوظبي، ليكون وجهة حيوية، تعرف الزوار إلى السياحة والثقافة والتراث بأبوظبي، حيث سيتم العرض من خلاله لتراث أبوظبي والمواقع السياحية المهمة، على رأسها متحف اللوفر الذي سيفتتح أبوابه في نوفمبر، مشيراً إلى أن الجناح سيتم عرضه لمدة أسبوع كامل خلال شهر أكتوبر.

وأضاف: «سيتم تنظيم جناح مماثل في دلهي ومومباي بالهند نهاية أكتوبر حتى نوفمبر لمدة أسبوع». وأوضح النعيمي: «قمنا بهذه الخطوة الترويجية المميزة فقط لمرة واحدة في عام 2007 بنيويورك في ساحة (تايم سكوير)، والآن نعيدها في أهم المدن الهندية والصينية». وقال النعيمي: «لأول مرة سنقوم بتنظيم جولة تعريفية في روسا نهاية سبتمبر الجاري، يليها ورشة عمل سياحية في روسيا، في وقت سنشارك في معرض سنغافورة السياحي، والذي يجمع لأول مرة بين سياحة الترفيه الفاخر وسياحة المؤتمرات والأعمال والمعارض». وأضاف: «في بداية ديسمبر سنشارك في معرض السفر في برشلونة، وفي بداية نوفمبر بين 6 إلى 8 من نوفمبر، تشارك الدائرة في سوق السفر بلندن، ثم ستنظم جولة تعريفية في 5 مدن هندية بين 6 إلى 10 من نوفمبر، وبين 11 إلى 17 من نوفمبر سيتم تنظيم جولة تعريفية في 4 مدن بريطانية، وكذلك المشاركة في سوق السفر الفاخر في كان بفرنسا بين 7 إلى 8 من ديسمبر».

وبحسب بيانات الدائرة، ارتفع عدد نزلاء فنادق أبوظبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 3.1 مليون نزيل، مقارنة مع 2.8 مليون نزيل في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 7%.