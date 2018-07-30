زيادة قياسية في الوظائف الشاغرة بألمانيا

نورنبرج (د ب أ)

قالت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا، إن هناك فرص عمل جيدة حالياً في ألمانيا على نحو نادر لم تشهده البلاد من قبل.

وذكرت الوكالة أمس، أن عدد الوظائف الخالية ازداد مجدداً بقوة في يوليو الجاري.

وأوضحت الوكالة أن مؤشر الوظائف الخاص بها، وهو مؤشر لرصد الطلب على التوظيف، ارتفع بنسبة نقطتين مئويتين عن القيمة القياسية التي حققها الشهر الماضي، ووصل إلى 256 نقطة، وارتفع أيضا بقيمة 17 نقطة عما تم رصده قبل عام.

وتعتزم الوكالة نشر عدد الوظائف الشاغرة اليوم مع عدد العاطلين للشهر الجاري.

وذكرت الوكالة أنه تم رصد زيادة في عدد الوظائف التي يجب شغلها مقارنة بالعام الماضي في كل القطاعات تقريبا، لافتة إلى أن معدل الطلب زاد بصفة خاصة في شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشارت الوكالة إلى أن قطاعات التجارة والصناعات التحويلية والإدارة العامة شهدت أيضا زيادة في الوظائف الشاغرة.

في المقابل، تراجع الطلب على القوى العاملة في قطاع التعليم والقطاع التربوي مقارنة بالعام الماضي، بحسب الوكالة.

وذكرت الوكالة أنه إلى جانب ازدهار الوضع الاقتصادي، يمكن أن ترجع زيادة عدد الوظائف الشاغرة في ألمانيا إلى سبب آخر، وهو أن هناك أشخاصا يبدلون وظائفهم دائما في شركات كثيرة، ومن ثم تكون هناك وظائف خالية في كثير من الأحيان.