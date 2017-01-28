ترامب يؤكد لماي: الدعم الأميركي للأطلسي مستمر

واشنطن (وكالات)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا دعت ترامب للقيام بزيارة رسمية في وقت لاحق هذا العام وإنه قبل الدعوة. وكانت ماي تتحدث في مؤتمر صحفي في واشنطن خلال أول زيارة لزعيم أجنبي للبيت الأبيض منذ تنصيب ترامب قبل أسبوع. وأكدت ماي أن ترامب يدعم حلف الاطلسي «في شكل كامل»، وذلك بعدما كرر ترامب توجيه الانتقادات الى الحلف.

وقالت في مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب في البيت الأبيض «سيدي الرئيس، اعتقد أنك أكدت أنك تدعم حلف شمال الاطلسي مئة في المئة». من جانبه جدد ترامب تأكيد دعمه لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي قائلا «إن بريطانيا حرة ومستقلة تشكل نعمة للعالم». وأكد أن واشنطن ولندن تربطهما علاقة خاصة متميزة. وأكد الزعيمان أنهما سيعملان على تعزيز العلاقات التجارية بين بلديهما. وبشأن موسكو، أعلن ترامب أن «من المبكر جداً» الحديث عن رفع العقوبات عن روسيا، وذلك عشية محادثة هاتفية سيجريها مع الرئيس فلاديمير بوتين. من جهتها، اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية أنه ينبغي إبقاء العقوبات بحق روسيا، وقالت «نعتقد أن العقوبات يجب أن تستمر»، مشيرة إلى «التحركات» الروسية «في أوكرانيا».