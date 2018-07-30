ثبات معدل الاقتراض في بريطانيا خلال يونيو

لندن (د ب ا)

ذكرت تقارير، أن معدل الاقتراض في إنجلترا خلال شهر يونيو لم يتغير، في الوقت الذي يدرس فيه بنك إنجلترا ما إذا كان سيقوم برفع معدلات الفائدة لثاني مرة فقط منذ عام 2007.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بنك إنجلترا القول أمس، إن القروض غير المأمونة ارتفعت بنسبة 8.8% في يونيو الماضي مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، ولكن لم تتغير مقارنة بشهري أبريل ومايو الماضيين.

وقال البنك، إن استخدام البطاقات الائتمانية كان السبب وراء ارتفاع حصة الائتمان الاستهلاكي، حيث تجاوز القروض الشخصية وعمليات تمويل شراء السيارات. وكان تقرير صدر هذا الشهر أظهر أن البريطانيين يعانون تزايد الديون المترتبة عن استخدام بطاقات الائتمان.

وأشار تقرير أمس إلى أن معدل الاقتراض باستخدام بطاقات الائتمان ارتفع بنسبة 9.5% في يونيو مقارنة بـ 8.5% بالنسبة لبقية أنواع الاقتراض .

ومن المتوقع أن يعلن بنك إنجلترا في اجتماعه المقرر الخميس المقبل رفع معدل الفائدة للاستمرار في السيطرة على التضخم.