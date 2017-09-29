انتشال ممثلة ثمانينية من تحت أنقاض زلزال

أ ف ب

تصيح الممثلة المكسيكية أديلا البالغة من العمر 87 عاما "إضاءة، كاميرا، تصوير!" ثم تبدأ تروي كيف أمضت 32 ساعة تحت الركام بعد الزلزال، قبل أن ينتشلها عمال الإنقاذ.



ففي التاسع عشر من سبتمبر، ضرب المكسيك زلزال عنيف أسفر عن سقوط أكثر من 300 قتيل، وكادت الممثلة المعروفة بأطوارها الغريبة أن تكون واحدة من ضحاياه.



تعيش أديلا بيرلاتا في مبنى في جنوب مدينة مكسيكو لم يتأثر بالزلزال الذي وقع في العام 1985 وأسفر عن عشرة آلاف قتيل.



لكن في الزلزال الأخير، تحوّل المبنى إلى ركام.

وتروي أديلا، صاحبة الشهرة في بلدها كممثلة وفكاهية وساحرة وبطلة في الصيد وناشطة حقوقية، تفاصيل ما جرى معها "حين بدأ الاهتزاز، انفصلت كتلة بطول متر و30 سنتيمترا، وسدّ باب المطبخ طريق الخروج من البيت".

