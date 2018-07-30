سيليكون فالي في مرمى أهداف شركات السلع الفاخرة الفرنسية

باريس (أ ف ب)

من كنزات ستيف جوبز بياقة عالية إلى القميص القطني الرمادي الملازم لمارك زوكربرج، اعتمدت سيليكون فالي علاقة عملية مع الموضة مفضلة الراحة على جمال المظهر، إلا أن دُور السلع الفرنسية الفاخرة تحاول الآن جذب أصحاب الملايين في مجال التكنولوجيا والإنترنت.

في مايو الماضي، دشنت «إيرميس»، المشهورة في العالم بأسره بأوشحتها الحريرية وحقائب «بركين»، متجرها الأميركي الرابع والثلاثين في «بالو ألتو» في قلب وادي السيليكون، التي يتجاور فيها عمالقة الإنترنت، ومستثمرون، وشركات ناشئة واعدة.

وقال إكسيل دوما رئيس مجلس ادارة «إيرميس» أمام المساهمين في يونيو الماضي: «فتحنا هذا المتجر الجديد إثر نتائج جيدة جدا لمتجرنا في سان فرانسيسكو. وهو رهان على المستقبل، لأنه حتى الآن يبدو واضحاً أن سكان هذه المنطقة يستثمرون أكثر في سياراتهم منه في ملابسهم، ونأمل أن نغير ذلك أحياناً».

ويقول غيوم سين أحد المديرين العامين للشركة الفرنسية للسلع الفاخرة: «إن «بالو ألتو» ليست بعيدة عن سان فرانسيسكو، حيث تنتشر المنتجات الفاخرة، إلا أن البيئة مختلفة جداً. فالناس هنا يركزون خصوصاً على النجاح المهني مع ساعات عمل طويلة جدا».