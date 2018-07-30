«تنسنت» الصينية للإنترنت خامس أكبر شركة في العالم

حسونة الطيب (أبوظبي)

باستثماراتها الضخمة والمميزة، التي تضم «سناب شات» و«سبوتيفاي» و«تيسلا» و«هوليوود للأفلام والفيديوهات»، تمكنت عملاقة الصين «تنسنت» المختصة في الإنترنت والألعاب وتقدر قيمتها السوقية بنحو 500 مليار دولار، من التفوق على «فيسبوك» و«جوجل» والتربع على المرتبة الخامسة بين أكبر الشركات في العالم، بحسب تقرير نشرته صحيفة «جارديان» البريطانية مؤخراً.

وانطلقت الشركة قبل عقدين في مدينة «شينزين»، وارتفعت أسهمها خلال العام الماضي، من دون 200 دولار عند بداية 2017، إلى 442 دولار هونج كونج، في الوقت الحالي، مع ارتفاع كبير في قيمة الشركة.

وساعد الشركة على التطور والنجاح استحواذ السوق الرقمي الصيني على أكبر عدد من المستخدمين في العالم. ويقوم نشاط الشركة التجاري على 3 أعمدة رئيسة، تطبيق «وي شات» للرسائل، بأكبر حق امتياز للألعاب في العالم بعدد مستخدمين يقارب المليار مشترك، والذي يقدم خدمات عديدة تقدمها مؤسسات «سيليكون فالي» غير المتوفرة في الصين.

وارتفع حجم خدمة «تنسنت» للفيديو، الأكبر من نوعها في الصين بمحتواها الذي يتضمن ألعاب «إن إف إل» ومسلسلات «إتش بي» أو مثل المسلسل الشهير «صراع العروش»، لأكثر من الضعف خلال العام الماضي وجذب نحو 40 مليوناً من المشتركين الفعليين.