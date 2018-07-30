دبي (الاتحاد)

عقدت محاكم مركز دبي المالي العالمي، شراكة مع «دبي الذكية»، لتطوير أول محكمة في العالم تعتمد تقنية «البلوك تشين».

وبالاستناد إلى الخدمات الراهنة لتسوية المنازعات، سيقوم فريق العمل المشترك بدايةً ببحث آليات المصادقة على الأحكام القضائية لإنفاذها عبر الحدود. وتعد هذه الشراكة الخطوة الأولى نحو مستقبلٍ يرتكز فيه النظام القضائي على تقنية البلوك تشين مع ما يحمله ذلك من فوائد بعيدة المدى مثل تبسيط العمليات القضائية، وتفادي تكرار الوثائق، وتحقيق كفاءة أكبر عبر كامل المنظومة القضائية.وسيتم التركيز في المرحلة التالية على حشد الخبرات والموارد لبحث سبل معالجة النزاعات الناشئة عن البلوك تشين الخاصة والعامة مع تشفير القواعد التنظيمية والشروط التعاقدية ضمن شبكة العقود الذكية. وتعد معاملات العقود الذكية القائمة على تقنية «البلوك تشين» قطعيةً تماماً في ظل عدم وجود أي وسائل تقنية للتراجع عنها أو تغييرها. وسيقوم فريق العمل المشترك بوضع نماذج منطقية للعقود الذكية عبر شبكة البلوك تشين بما يتيح إنجاز مختلف أنواع الاستثناءات والشروط لضمان تسوية المنازعات بطريقة سلسة وأكثر كفاءةً.من جانبها، قالت آمنة العويس، الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي «ينسجم تشكيل فريق العمل المشترك هذا مع المبدأ التوجيهي الذي نتبناه لجعل المحاكم خدمةً مدعومة بالتكنولوجيا ويتم تقديمها عبر اتفاقيات التعاون والتحالفات. ومن خلال توظيف تقنية البلوك تشين، ستحتل دبي مكانة رائدة في صدارة قطاع التكنولوجيا القانونية والابتكار القضائي مع إرساء معايير فريدة يحتذي بها البلدان والأنظمة القضائية الأخرى».

من جانبها، قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: «انطلاقاً من الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، شرعت دبي الذكية بتحويل دبي إلى مدينة ذكية متكاملة يتم فيها تقديم جميع الخدمات بطريقة رقمية. وقد احتلت الإمارة مكانةً رائدةً على مستوى العالم في تبني التقنيات المتطورة وتكريسها لضمان أمان وراحة وسعادة قاطني وزوار المدينة. ومن أبرز هذه الابتكارات تقنية البلوك تشين، إذ تسعى «استراتيجية دبي للبلوك تشين» إلى تنفيذ جميع المعاملات الحكومية الممكنة عبر تقنية البلوك تشين بحلول عام 2020».

وأضافت «إن ابتكاراً بمثل هذا المستوى والإمكانات يتطلب مجموعةً متفردة من القواعد ومؤسسةً تحظى بالصلاحيات الكافية لتوظيفه بالشكل الأمثل. وانطلاقاً من ذلك، تتيح لنا الشراكة مع محاكم مركز دبي المالي العالمي التعاون معاً لتطوير محكمة سباقةٍ على مستوى العالم، كما تساعدنا هذه الشراكة على استثمار إمكانات تقنية البلوك تشين بأفضل صورة ممكنة».