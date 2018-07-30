٪90 نسبة إشغال الشقق السكنية في «بلووم مارينا»

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «بلووم العقارية»، أمس، عن وصول نسبة الإشغال في مشروع «بلووم مارينا» إلى 90 بالمئة.وتشهد محفظة «بلووم» من المشاريع المطروحة للاستئجار كمشروع «بلووم مارينا» إقبال من المستأجرين خلال الفترة الماضية، ما يعكس استمرار الطلب على المساكن عالية الجودة التي توفر خدمات الصيانة المتميزة وتقع في أحياء راقية في أبوظبي.
وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم القابضة»: «ترجع نسبة الإشغال المرتفعة التي حققها «بلووم مارينا» رغم زيادة العرض في سوق الإيجارات إلى استمرار الطلب من المستأجرين على المشاريع ذات المواقع المتميزة والمرافق الراقية.
|
وأضاف مهتدي: «يعكس «مشروع «بلووم مارينا» حرص «بلووم العقارية» على ضمان أعلى مستويات الجودة والراحة للسكان، وذلك تماشياً مع التزامنا المتواصل بخلق قيمة طويلة المدى لشركائنا وللسكان.»
|
وتعد فنادق «أديشن» أحدث مشروع فندقي مشترك من فئة «بوتيك» بين رجل الأعمال الأميركي الشهير «إيان شراجر» و شركة «ماريوت العالمية».