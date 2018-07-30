٪90 نسبة إشغال الشقق السكنية في «بلووم مارينا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «بلووم العقارية»، أمس، عن وصول نسبة الإشغال في مشروع «بلووم مارينا» إلى 90 بالمئة.وتشهد محفظة «بلووم» من المشاريع المطروحة للاستئجار كمشروع «بلووم مارينا» إقبال من المستأجرين خلال الفترة الماضية، ما يعكس استمرار الطلب على المساكن عالية الجودة التي توفر خدمات الصيانة المتميزة وتقع في أحياء راقية في أبوظبي.

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم القابضة»: «ترجع نسبة الإشغال المرتفعة التي حققها «بلووم مارينا» رغم زيادة العرض في سوق الإيجارات إلى استمرار الطلب من المستأجرين على المشاريع ذات المواقع المتميزة والمرافق الراقية.

لقد أدرك عملاؤنا منذ أمد طويل القيمة الحقيقية للعيش في مشاريعنا السكنية التي تقدم لهم العديد من المزايا الفريدة والمرافق الخدمية التي تتوافق مع أفضل معايير الحياة العصرية.»

وأضاف مهتدي: «يعكس «مشروع «بلووم مارينا» حرص «بلووم العقارية» على ضمان أعلى مستويات الجودة والراحة للسكان، وذلك تماشياً مع التزامنا المتواصل بخلق قيمة طويلة المدى لشركائنا وللسكان.»

ويوفر مشروع «بلووم مارينا» للمقيمين سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من مرافق الصحة والترفيه والمطاعم ومتاجر التجزئة، حيث سيضم المشروع مطاعم تحمل 14 علامة تجارية شهيرة، ويطل معظمها على المرسى ويقدم إطلالة ساحرة على معالم مدينة أبوظبي. ويحتضن مشروع «بلووم مارينا» أيضاً فندقاً من فئة الخمس نجوم الذي سيصبح أول فندق يحمل العلامة التجارية الشهيرة «أديشن» في الشرق الأوسط. ومن المقرر افتتاح الفندق الفاخر الذي سيضم 200 غرفة فندقية و57 شقة فندقية فخمة قبل نهاية عام 2018.

وتعد فنادق «أديشن» أحدث مشروع فندقي مشترك من فئة «بوتيك» بين رجل الأعمال الأميركي الشهير «إيان شراجر» و شركة «ماريوت العالمية».