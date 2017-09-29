إرسال أول مركبة مأهولة إلى المريخ في 2024

وكالات

قال إيلون ماسك رئيس شركة (سبيس إكس)، اليوم الجمعة، إن الشركة سترسل أول رحلة مأهولة إلى المريخ في 2024.

وأضاف ماسك، في مؤتمر صحفي في مدينة أديليد الأسترالية، أن (سبيس إكس) تخطط لإرسال أولى رحلاتها إلى الكوكب الأحمر عام 2022 في مهمة ترمي إلى البحث عن المياه التي قد يعوّل عليها كمصدر طاقة لتشغيل الصواريخ الفضائية. وستعمل الشركة على إنشاء بنى تحتية في المريخ تصلح لاستقبال طلائع البشر الذين سيصلون لاحقاً إلى المريخ.

وماسك هو الرئيس التنفيذي للشركة والمسؤول الرئيسي عن تقنيات اكتشاف الفضاء.

ومن المتوقع أن ترسل إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أولى رحلاتها إلى المريخ بعد ذلك بعقد من الزمن.

وكان ماسك يعتزم فيما سبق استخدام مجموعة من المركبات الفضائية للوصول إلى المريخ تبدأ بكبسولة غير مأهولة تسمى (التنين الأحمر) في 2018 لكنه قال إن «سبيس إكس» تركز حالياً على صاروخ واحد أقل حجماً وطولاً.

وتابع «نريد أن يكون لدينا نظام واحد. إذا تمكنا من ذلك يمكن حينها توجيه كل الموارد... لهذا النظام. لدي ثقة كبيرة بأننا سنكمل المركبة ونكون على استعداد لعملية إطلاق في غضون خمس سنوات».