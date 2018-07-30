إنجاز %90 من «السوق الليلي» بدبي.. والافتتاح 2019

يوسف العربي (دبي)

تعتزم شركة نخيل العقارية، افتتاح مشروع السوق الليلي بجزر ديرة خلال الربع الأول من عام 2019، بحسب علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أكد أن المواطنين استحوذوا على 100% من المساحات القابلة للتأجير في السوق بموجب عقود تمتد إلى نحو ثلاث سنوات.

واستكملت الشركة نحو 90% من العمليات الإنشائية بالمشروع، حيث تم بناء جميع وحدات السوق وتجهيز أنظمة التهوية الخاصة التي تضمن تلطيف الجو واستمرار نشاط السوق طوال فصول العام.

وقال لوتاه في تصريحات لـ «الاتحاد» إن شركة نخيل عندما طرحت المشروع منحت أولوية الـتأجير للمواطنين لتشجيع الشباب على خوض غمار الاستثمار وريادة الأعمال من خلال مشروعات توفر لهم مجالاً رحباً لتطبيق أفكارهم الإبداعية على أرض الواقع وبتكلفة تتناسب مع قدراتهم المالية.

وأضاف لوتاه، أن شركة نخيل كانت تخطط عند طرح المشروع لإتاحة مجال للتأجير في السوق الليلي لباقي فئات المستثمرين من الأجانب والمقيمين في مراحل لاحقة، إلا أن إقبال مواطني الدولة على الاستئجار كان أكبر من المتوقع، وغطى كامل المساحة المطروحة.