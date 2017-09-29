كتاب هيلاري كلينتون الجديد الأكثر مبيعاً

رويترز

تصدر كتاب وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون الجديد قوائم أفضل الكتب غير الروائية مبيعاً في الولايات المتحدة.

وتسرد الوزيرة السابقة في الكتاب، وعنوانه: (وات هابند) أو (هذا ما حدث)، مذكراتها عن محاولة الترشح للفوز بانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وتغلب كتاب السيدة الأميركية الأولى السابقة الجديد على تحد مثله أحدث كتب بيل أورايلي المذيع السابق في قناة (فوكس نيوز).

واعتمد إعداد قائمة الكتب الأكثر مبيعاً على بيانات بثتها صحيفة «الإندبندنت» ومواقع على الإنترنت وسلاسل محال بيع الكتب ودور بيع الكتب بالجملة وكذلك على موزعين مستقلين في أنحاء الولايات المتحدة.

وكانت العضو السابق في مجلس الشيوخ الأميركي قد أصدرت، عقب انتهاء مهمتها كوزيرة للخارجية، كتاباً أول تحت عنوان «الخيارات الصعبة» تحدثت فيه عن مذكراتها كوزيرة.