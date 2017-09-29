كتاب هيلاري كلينتون الجديد الأكثر مبيعاً

تصدر كتاب وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون الجديد قوائم أفضل الكتب غير الروائية مبيعاً في الولايات المتحدة.
وتسرد الوزيرة السابقة في الكتاب، وعنوانه: (وات هابند) أو (هذا ما حدث)، مذكراتها عن محاولة الترشح للفوز بانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
وتغلب كتاب السيدة الأميركية الأولى السابقة الجديد على تحد مثله أحدث كتب بيل أورايلي المذيع السابق في قناة (فوكس نيوز).
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وكانت العضو السابق في مجلس الشيوخ الأميركي قد أصدرت، عقب انتهاء مهمتها كوزيرة للخارجية، كتاباً أول تحت عنوان «الخيارات الصعبة» تحدثت فيه عن مذكراتها كوزيرة.